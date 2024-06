"Non fa campagna elettorale per Biden": scintille tra la famiglia del presidente e Michelle Obama

L'ex first lady Michelle Obama

Frustrazione alle stelle in casa Dem, negli Usa, dopo il dibattito televisivo tra Joe Biden e Donald Trump. Non bastasse già la preoccupazione politica del Partito Democratico per l'attuale inquilino della Casa Bianca, apparso stanco e confuso di fronte ad un agguerrito The Donald, ecco aggiungersi ad un contesto sempre più complicato anche il presunto gelo tra Michelle Obama e la famiglia Biden. Pare, infatti, che la moglie di Barack Obama non intenda fare campagna elettorale per Biden, perché arrabbiata con il presidente e la sua famiglia a causa del trattamento da loro riservato ad una sua amica, Kathleen Buhule, ex moglie di Hunter Biden.

Scintille tra Michelle Obama e la famiglia Biden?

Biden è ormai diventato il trend topic del momento. Il sito Axios lo ha questa volta tirato in ballo per via di presunte scintille tra Michelle Obama e la sua famiglia. Casualmente, la voce ha preso piede nello stesso giorno in cui la deludente performance del candidato Dem nel dibattito con Trump, ad Atlanta, ha rilanciato con forza l'ipotesi di un piano B dei democratici per la corsa alla Casa Bianca che potrebbe prevedere, secondo voci sempre smentite dall'interessata, anche l'ex first lady.

Secondo il sito in questione, solitamente ben informato, la moglie di Barack Obama da tempo, già dalla campagna del 2020, si sarebbe allontanata dai Biden, accusato di aver " esiliato " la sua amica Buhule, che è stata sposata con Hunter dal 1993 fino al 2015, anno della loro separazione - seguita dal divorzio nel 2018 dopo due anni di battaglia legale - a causa dell'infedeltà e dei problemi di alcol e droga del figlio del presidente.

Detto altrimenti, Michelle avrebbe espresso privatamente la sua " frustrazione " per il modo in cui la famiglia del presidente ha esiliato Kathleen Buhle, conosciuta ai tempi della Casa Bianca, dopo il divorzio di quest'ultima dal figlio del presidente.

La frustrazione dell'ex first lady

Questo contrasto, ha scritto ancora Axios, sarebbe il motivo per cui Michelle Obama, una delle voci più popolari e ascoltate in campo democratico, non si sarebbe spesa nella campagna per la rielezione di Biden, al contrario di quanto fatto invece dal marito Barack. Ricordiamo che Mister Obama in questi mesi ha partecipato a eventi di raccolta di fondi e video in favore di Biden, ma mai con la moglie al suo fianco. Quattro anni fa e quest'anno, Michelle si è invece impegnata per la campagna bipartisan per spingere gente ad andare a votare.

Dalla Casa Bianca si afferma che non c'è nessuna animosità tra i Biden e gli Obama che, dopo gli otto anni passati insieme alla Casa Bianca quando Joe era il vice di Barack, sono come parenti. " Chiunque faccia affermazioni del genere non conosce la vera situazione ", ha affermato un portavoce, ricordando che Jill Biden nei giorni scorsi ha partecipato ai funerali della madre di Michelle, Marian Robinson. E che Barack Obama nel 2015 pronunciò un discorso ai funerali del figlio di Biden, Beau.

A proposito del 2015, i fantomatici contrasti tra Michelle e la famiglia Biden sarebbero iniziati in quell'anno. Quando Joe Biden, allora vice presidente, stava valutando una sua candidatura alla Casa Bianca, che venne scoraggiata dall'allora presidente Barack Obama. Quello fu anche l'anno della morte per tumore di Beau Biden, che innescò una serie di sconvolgimenti all'interno della famiglia, che portarono tra l'altro al richiamato divorzio di Hunter Biden e della Buhle nel 2017.

Per Axios, Michelle Obama ritiene che l'ex nuora di Biden sarebbe stata trattata ingiustamente dalla famiglia del presidente, che l'avrebbe emarginata, ritenendola responsabile della rivelazione in pubblico di alcuni dettagli imbarazzanti sui comportamenti dell'ex marito Hunter, come le sue infedeltà coniugali, l'uso di droghe e la relazione con Hallie Biden, vedova

del fratello Beau. Lo stesso Barack Obama avrebbe all'epoca descritto le dinamiche interne alla famiglia Biden come strane vicende. Un'altra brutta tegola per un presidente, Joe Biden, sempre più nell'occhio del ciclone.