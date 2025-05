“Non possiamo assumere un uomo bianco”. La rivelazione di un professore sulla svolta woke di Princeton

Nel 2020, il presidente di Princeton Christopher Eisgruber fece notizia dichiarando che l’università era colpevole di “razzismo sistemico.” Intendeva un razzismo sistemico contro le minoranze razziali, ma in realtà, l’istituzione di Eisgruber ha fatto l’opposto: ha sistematicamente discriminato i presunti “oppressori,” come i bianchi e i maschi.

Sebbene la maggior parte del corpo docente di Princeton sostenga la politica “anti-razzista” di Eisgruber, una fazione dissidente—poche decine di professori—è diventata più audace negli ultimi mesi. Secondo questi professori, il presidente di Princeton è un amministratore vendicativo che punisce chiunque metta in discussione l’ortodossia DEI (Diversità, Equità, Inclusione). Hanno lavorato dietro le quinte per raccogliere prove delle sue politiche discriminatorie e sperano che l’amministrazione Trump ristabilisca il principio dell’uguaglianza indipendente dal colore della pelle all’interno del campus.

Mi sono seduto con uno di questi professori per una conversazione a tutto campo sull’antisemitismo, le ideologie radicali e la DEI a Princeton. Questa conversazione è stata modificata per lunghezza e chiarezza.

Harvard e Columbia hanno attirato la maggior parte dell’attenzione per ideologie radicali e antisemitismo nei campus. Ci dia un quadro di ciò che sta accadendo qui a Princeton.

L’antisemitismo è davvero un sintomo di un malessere più profondo a Princeton, e cioè che l’università ha deciso di abbracciare il "woke" e—come scrisse il presidente Eisgruber negli ultimi mesi della prima amministrazione Trump—di dichiarare che eravamo “sistematicamente razzisti.” Ma se siamo stati sistematicamente razzisti, lo siamo stati contro bianchi, ebrei, asiatici e indiani, a favore di altre demografie. Ci è sempre stato detto che dobbiamo dare un trattamento speciale alle donne e a certe minoranze demografiche.

A un certo punto, ero un “search officer” nel mio dipartimento. Quando il dipartimento doveva fare un’assunzione, si costituiva un comitato di selezione. Il “search officer” ha accesso a dati demografici che il comitato non ha, e può guardare la short list, confrontarla con i dati demografici e dire: “Forse dovreste considerare questa persona o quella,” cioè persone appartenenti a certi gruppi.

In una riunione di search officers, ci dissero che il 70% del corpo docente era bianco e che la composizione del corpo docente doveva cambiare per riflettere quella della classe di studenti di Princeton, che loro stessi avevano selezionato. Dopo aver ingegnerizzato la classe in un certo modo, volevano ingegnerizzare anche il corpo docente.

Ho un collega nelle scienze, e il dipartimento gli disse: “Non puoi inserire questa persona nella lista ristretta. Non possiamo assumere un uomo bianco.” Questo collega andò dal direttore del dipartimento, che era ebreo, e gli disse: “Negli anni Trenta, dicevano la stessa cosa degli ebrei qui a Princeton: ‘Non potevamo assumerli perché erano ebrei.’”

Tutti lo sanno, ma gli accademici sono codardi. Vedono dove tira il vento e o tacciono o si uniscono alla corrente.

E mi descriva il presidente Eisgruber. Sta davvero cercando di costruirsi una reputazione su questo.

Ecco cosa posso dirti: è molto insicuro per il fatto di non avere un dottorato; ha una laurea in giurisprudenza. È un tipo un po’ asociale. Non socializza affatto con il corpo docente. È estremamente arrogante. Forse a causa della sua insicurezza. E vive in una bolla. Ha creato un consiglio d’amministrazione completamente servile. Il sogno di ogni membro del consiglio era diventare trustee di Princeton, e non lo contraddiranno mai perché non vorrebbero mai perdere quella posizione. È il culmine dell’ascesa sociale per loro.

L’anno scorso, Eisgruber partecipò a un panel dell’American Enterprise Institute con Ben Sasse. Sasse gli chiese: “A parte Robbie George, chi sono i conservatori nel campus?” Eisgruber non riuscì a fare un solo nome, e la gente iniziò a ridere. Robbie è il conservatore “ufficiale,” e l’atmosfera generale non è buona. Ho visto molte persone autocensurarsi. Certamente, se sei uno studente conservatore, cristiano o sionista, molti hanno paura e non parlano. Non c’è dubbio che, per un po’, i “woke” hanno comandato.

E chi sono le persone che Eisgruber ha premiato?

Tutti quelli che hanno firmato le petizioni anti-Israele e che partecipano agli accampamenti vengono presi in considerazione per i più alti incarichi amministrativi. Per esempio, c’è una donna di nome Ruha Benjamin che ha appena ricevuto il MacArthur Award. Ha guidato un gruppo di studenti a occupare un edificio qui e poi è uscita un minuto prima che arrivasse la polizia. [Benjamin ha dichiarato di essere stata una “osservatrice accademica” durante l’occupazione del 29 aprile di Clio Hall, ma molti contestano questa descrizione.] E appare sul sito dell’università come il “genio,” l’accademica più meravigliosa e straordinaria. In realtà, è la persona che ha guidato le follie su Israele e Hamas nel campus. Non abbiamo tanti squilibrati come a Columbia, ma li abbiamo. Abbiamo una sezione locale di sostenitori di Hamas, e sono celebrati dall’università. Non vengono penalizzati o puniti in alcun modo; vengono celebrati.

E perché? Non per essere crudo, ma lo stesso Eisgruber è ebreo. Verrebbe da pensare che—

No, aspetti. Ha scoperto di essere ebreo da adulto. È stata una scoperta molto tardiva. Qualcosa legato a Ellis Island che ha scoperto suo figlio. Non credo sia cresciuto da ebreo. Per me, il punto è questo: ha adottato completamente l’ideologia secondo cui certe persone sono vittime e altre sono oppressori. Credo che ci creda fino in fondo.

A mio avviso, ci sono molti opportunisti che seguono la strada di minor resistenza, e poi ci sono i veri credenti. Lei dove lo colloca?

Credo che inizialmente fosse molto cinico perché voleva essere riconfermato come presidente dell’università e temeva che potesse essere facilmente sostituito da una donna nera. Quindi, credo che sia iniziato come un calcolo, e poi, una volta ottenuta la riconferma per altri cinque anni, ha bevuto completamente il Kool-Aid e ha iniziato a ricevere ogni sorta di riconoscimenti per questo. Esiste un’élite in questo paese che si premia per aver adottato certe ideologie, e lui ne fa parte.

E per contro, come stanno reagendo i docenti bianchi ed ebrei?

Per lo più con silenzio e paura. Un dipartimento scientifico aveva esposto le fotografie di tutti i direttori del dipartimento degli ultimi 70 anni—tutti uomini bianchi, molti dei quali ebrei. Un giorno, tutte le foto sparirono. L’amministrazione le aveva rimosse dalla parete perché qualcuno trovava inaccettabile che tutti quegli uomini bianchi li fissassero dall’alto. Eppure, molti di quegli uomini furono fondamentali per portare studenti neri a Princeton negli anni ’50, ’60 e ’70. Ma nulla di quella storia conta: sono solo facce bianche, quindi hanno rimosso tutte le fotografie, e nessuno ha protestato—nessuno.

E come spera che si risolva questo conflitto tra Trump e Princeton?

Voglio che questa università venga severamente punita per il suo comportamento illegale. Voglio un’indagine; voglio che escano tutte le email che renderanno evidente che questa università ha praticato discriminazioni illegali.

Voglio che il presidente Eisgruber venga citato davanti al Congresso per rendere conto non solo dell’antisemitismo, ma anche della DEI e degli argomenti sul “razzismo sistemico” che ha sostenuto. Voglio che venga messo pubblicamente sotto interrogatorio. Questo, alla fine, è ciò che metterà profondamente in imbarazzo questa università.