Nuovi caccia Gripen e missili Meteor: l’Ucraina punta a cambiare l’equilibrio aereo

L’evoluzione del conflitto tra Russia e Ucraina sta entrando in una nuova fase, caratterizzata dal ruolo sempre più centrale del dominio aerospaziale. In tale scenario, il rafforzamento dell’Aeronautica ucraina rappresenta una priorità strategica per Kiev e per i suoi partner occidentali, soprattutto alla luce della persistente superiorità russa nel combattimento aereo a lungo raggio.

La decisione della Svezia di trasferire all’Ucraina i caccia multiruolo Saab JAS 39 Gripen insieme ai missili aria-aria Meteor potrebbe segnare un passaggio fondamentale. Non si tratta soltanto di un nuovo pacchetto di assistenza militare, ma di una svolta destinata a rafforzare in modo significativo le capacità difensive ucraine e a ridefinire gli equilibri operativi nello spazio aereo regionale.

L’iniziativa nasce dal rafforzamento della cooperazione bilaterale tra Stoccolma e Kiev dopo la firma della lettera d’intenti sottoscritta nell’ottobre 2025 dal premier svedese Ulf Kristersson e dal presidente Volodymyr Zelensky. La Svezia ha confermato l’intenzione di cedere fino a 16 Gripen C/D provenienti dagli stock della Flygvapnet, mentre l’Ucraina punta parallelamente all’acquisizione di una prima tranche di 20 Gripen E/F di nuova generazione, finanziati attraverso strumenti europei di sostegno militare.

Il programma comprende anche addestramento, supporto logistico, capacità di guerra elettronica, munizionamento avanzato e cooperazione industriale.

Cosa sappiamo

L’introduzione del Gripen risponde direttamente alle esigenze emerse da Kiev nel corso della guerra. A differenza di altri velivoli occidentali più complessi da mantenere, il caccia svedese è stato progettato per operare in scenari ad alta intensità caratterizzati da infrastrutture ridotte, basi disperse e costante minaccia missilistica. Una filosofia operativa che coincide quasi perfettamente con le condizioni del teatro ucraino.

Dal punto di vista strategico, Kiev potrebbe mirare a sostituire progressivamente la dipendenza dai velivoli di origine sovietica, in particolare MiG-29 e Su-27, ormai logorati dall’attrito e tecnologicamente inferiori rispetto ai più moderni assetti russi. Sebbene l’Ucraina abbia già ricevuto F-16 e Mirage 2000, il Gripen viene considerato particolarmente adatto a una guerra di logoramento grazie alla sua elevata resilienza operativa e alla capacità di essere rischierato rapidamente su piste improvvisate o infrastrutture decentralizzate.

I Gripen C/D dovrebbero entrare in servizio a partire dal 2027, mentre l’addestramento di piloti e tecnici ucraini è già iniziato. Il velivolo offre una combinazione efficace di rapidità operativa, ridotta impronta logistica e avanzate capacità di networking tattico.

La futura versione Gripen E/F rappresenta invece un salto significativo rispetto ai modelli precedenti. Dotata del radar AESA Raven ES-05, di avionica completamente digitalizzata, sensori IRST di nuova generazione e avanzate capacità di fusione dati, la piattaforma si colloca tra i caccia di quarta generazione avanzata più sofisticati oggi disponibili, con caratteristiche vicine ai sistemi di quinta generazione.

Meteor: il missile che può cambiare la guerra aerea

L’elemento più rilevante dell’intero programma riguarda tuttavia l’integrazione dei missili Meteor, considerati tra i sistemi aria-aria più avanzati disponibili in ambito NATO. Il missile europeo sviluppato dal consorzio MBDA introduce una capacità finora assente nelle forze ucraine: l’ingaggio a lunghissimo raggio contro bersagli altamente manovrabili.

A differenza dei tradizionali missili a razzo solido, il Meteor utilizza una propulsione ramjet regolabile che consente di mantenere elevata energia cinetica anche nella fase terminale dell’intercettazione. Questo aumenta drasticamente la cosiddetta “no-escape zone”, cioè l’area entro la quale il bersaglio ha probabilità minime di sfuggire all’ingaggio.

Le stime indicano una gittata superiore ai 120 chilometri, con capacità teoriche che potrebbero avvicinarsi ai 200 chilometri in determinate condizioni di quota e velocità. Il sistema integra inoltre un radar attivo nella fase finale di attacco e un datalink bidirezionale che permette aggiornamenti continui durante il volo del missile.

Rispetto agli AIM-120 AMRAAM già impiegati dagli F-16 ucraini, il Meteor offre maggiore portata, migliore gestione energetica e superiori capacità di ingaggio contro obiettivi altamente dinamici. Questa capacità potrebbe incidere direttamente sul confronto con i caccia russi equipaggiati con missili R-37M, utilizzati soprattutto dai Su-35S e dagli intercettori MiG-31BM.

Mosca ha sfruttato ampiamente il vantaggio garantito da questi vettori a lungo raggio, colpendo bersagli ucraini restando spesso al di fuori della portata delle difese di Kiev. L’introduzione del Meteor potrebbe quindi ridurre il vantaggio russo nel combattimento Beyond Visual Range (BVR), imponendo ai piloti russi distanze operative più prudenti.

La nuova dimensione della difesa ucraina

Oltre al valore tattico immediato, il programma Gripen-Meteor assume anche una forte dimensione geopolitica. Per la Svezia, il sostegno a Kiev rappresenta ormai parte integrante della sicurezza europea e della propria deterrenza regionale nei confronti della Russia. Non a caso, il pacchetto costituisce il più ampio programma di assistenza militare mai approvato da Stoccolma.

Il piano comprende sistemi di guerra elettronica, munizionamento a lungo raggio, fondi multilaterali, supporto all’innovazione tecnologica e cooperazione industriale tra aziende svedesi e ucraine. Particolare attenzione viene dedicata alle capacità di comando e controllo, alla difesa aerea stratificata e allo sviluppo di tecnologie emergenti, inclusi sistemi unmanned e piattaforme digitali per l’analisi predittiva del campo di battaglia.

Sul piano operativo, uno degli obiettivi prioritari dell’Ucraina è contrastare gli attacchi russi effettuati con bombe plananti KAB, sganciate da velivoli tattici che operano a distanza di sicurezza rispetto alle difese antiaeree. Secondo le autorità di Kiev, i Gripen armati con missili Meteor potrebbero costringere i vettori russi ad arretrare sensibilmente dalla linea del fronte, riducendo la pressione sulle forze terrestri ucraine e aumentando la sopravvivenza delle infrastrutture strategiche.

Nel lungo periodo, la possibile integrazione di una flotta compresa tra 100 e 150 Gripen, ipotesi già discussa nei colloqui preliminari tra Stoccolma e Kiev, delineerebbe una trasformazione strutturale dell’Aeronautica ucraina secondo standard pienamente interoperabili con la NATO.

In questa

prospettiva, il binomio Gripen-Meteor potrebbe rappresentare non soltanto una nuova capacità militare, ma anche il simbolo di un progressivo riallineamento strategico dell’Ucraina all’architettura di sicurezza euro-atlantica.



