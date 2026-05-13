Nuovo allarme sanitario su una nave da crociera. Focolaio di gastroenterite in Francia: un morto e 1700 isolati

Nuovo allarme sanitario su una nave da crociera. Circa 1.700 persone sono state messe in quarantena su una nave arrivata nella notte a Bordeaux da Brest dopo che un passeggero è morto presumibilmente a causa di una gastroenterite. Lo hanno riferito le autorità sanitarie francesi all'Afp. Tra i 1.233 passeggeri, in maggioranza britannici e irlandesi, oltre al novantenne deceduto, una cinquantina hanno manifestato disturbi gastrointestinali e sono in corso analisi per rilevare l'eventuale presenza di norovirus, secondo una fonte sanitaria che precisa che a bordo si trovano anche 514 membri dell'equipaggio. La nave della compagnia Ambassador Cruise Line, partita dalle Isole Shetland il 6 maggio, ha fatto scalo a Belfast, Liverpool e Brest prima di raggiungere Bordeaux, da dove dovrebbe ripartire in linea di massima per la Spagna.

A mezzogiorno, la nave da crociera era attraccata nel centro città, senza alcuna misura di sicurezza a terra. I passeggeri scattavano foto di Bordeaux dal ponte della nave. I primi test a bordo hanno escluso la presenza di norovirus, ma ulteriori analisi sono in corso presso l'Ospedale Universitario di Bordeaux, hanno indicato le autorità sanitarie.

Non si esclude la possibilità di un'intossicazione alimentare e si esclude qualsiasi collegamento con l'hantavirus, che ha causato la recente morte di tre passeggeri a bordo della nave da crociera Mv Hondius, in viaggio da Ushuaia, in Argentina, all'arcipelago di Capo Verde. Il picco dei sintomi, vomito e diarrea, si è verificato l'11 maggio quando la nave si trovava a Brest, secondo la fonte. La vittima, un uomo di novant'anni, è morta prima di arrivare al porto bretone.