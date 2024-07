Brexit, Starmer promette meno barriere con l’Ue: cosa cambierà

Ascolta ora 00:00 00:00

Keir Starmer, il nuovo premier britannico, ha indicato la via: per il Regno Unito è arrivato il momento di ristabilire i rapporti con l'Unione europea. Aprendo il vertice della Comunità politica europea a Blenheim Palace, Starmer ha parlato della necessità di attuare un "reset" dei rapporti tra Uk e Ue, rafforzare relazioni esistenti e costruirne nuove. " Il Regno Unito e l'Unione Europea, lavorando insieme come partner sovrani, rappresentano una forza potente per il bene di tutto il nostro continente, per la pace, per la sicurezza, per la prosperità e per tutti i nostri cittadini ", ha affermato Starmer. " Vogliamo lavorare con tutti voi per ripristinare le relazioni, riscoprire il nostro interesse comune e rinnovare i legami di fiducia e amicizia, il diritto e il tessuto della vita europea ", ha aggiunto spiegando che "questa è la scelta del governo che guido". Ma cosa significa tutto questo in termini concreti?

La nuova ricetta di Starmer

Per capire quale potrebbe essere la ricetta di Starmer è utile leggere la lettera aperta scritta dal ministro degli Esteri David Lemmy, dove si fa più o meno espressamente riferimento a tematiche quali difesa, sicurezza, ricerca e commercio. Il neo premier, del resto, ha trascorso gran parte della sua campagna elettorale promettendo di "abbattere le barriere inutili al commercio" con l'Ue, mentre i laburisti hanno continuato ad evocare l'importanza di normalizzare le connessioni con il resto del continente.

Al momento non ci sono, sul tavolo, negoziati tra le parti. Non solo: come ha scritto il Financial Times, i funzionari di Bruxelles non sarebbero disposti a riaprire gli accordi sulla Brexit. Prima l'Ue si aspetta che il governo britannico attui il Quadro di Windsor, l’accordo stipulato della Commissione europea e dall’ex premier britannico Rishi Sunak nel febbraio 2023.

Nelle prossime ore, tuttavia, Starmer dovrebbe spiegare ai leader presenti al vertice della Comunità politica europea come proverà a rinnovare le relazioni tra Uk e Ue. I punti focali riguarderanno difesa e sicurezza, oltre che i controlli alle frontiere. Da quanto emerso, la Brexit non è in discussione ma Londra vorrebbe ammorbidire l'approccio con l'Unione europea. " Oltre alla sicurezza, vogliamo fare di più insieme per portare la prosperità nel nostro continente. Nessuno di noi può affrontare da solo l'urgenza dell'emergenza climatica: abbiamo bisogno di un'azione globale coordinata ", ha scritto il ministro degli Esteri Lammy.

La nuova era dei rapporti tra Ue e Uk

Il premier britannico ha dichiarato di voler " dare il via " alla ricostruzione del travagliato rapporto della Gran Bretagna con l'Europa, concentrandosi inizialmente sulla creazione di legami sulle questioni di sicurezza e su una lotta comune contro l'immigrazione illegale. In caso di rapporti più morbidi, potrebbero alleggerirsi anche le norme relative a commercio, ricerca e viaggi. Non è un caso che The3Million, un'associazione che tutela i diritti degli europei nel Regno Unito, abbia scritto a Starmer chiedendo una revisione del Settlement Scheme, ovvero il meccanismo di regolarizzazione dei cittadini europei che vivono in Gran Bretagna.

Un passo alla volta. Il governo di centro-sinistra dell'Uk, come detto, punta infatti prima ad attuare un nuovo patto di sicurezza tra Regno Unito e Unione europea, che Starmer spera di siglare al più presto.

Londra intende collaborare più strettamente con l'agenzia di polizia europeacontro il traffico di esseri umani, nell'ambito delle misure volte a rafforzare la sicurezza delle frontiere in seguito alla decisione di Starmer di eliminare il controverso piano dei conservatori di inviare in Ruanda i migranti che arrivano nel Regno Unito via mare.