Cosa sappiamo dei "veicoli mascherati" che circolano nelle strade di Pechino

In Cina, nelle strade di Pechino, è comparsa una colonna di veicoli non identificati. La scena è stata immortalata in una clip postata sui social network. Nel video si nota che ciascun mezzo è coperto da un'enorme struttura a forma di scatola. Impossibile sapere cosa nascondessero i bizzarri carapaci. Secondo alcuni analisti la finalità potrebbe essere militare, in un presunto tentativo volto a tenere alla larga da occhi indiscreti un nuovo tipo di carro armato o un altro veicolo blindato non ancora presentato. Ecco tutto quello che sappiamo.

Gli strani veicoli mascherati apparsi in Cina

I veicoli mascherati, se così possono essere definiti, sono apparsi in un video originariamente apparso sulla piattaforma cinese Xiaohongshu. Il contenuto sarebbe stato poi rimosso, forse per la delicatezza dei soggetti mostrati, ma ha fatto in tempo a diventare virale sui social occidentali. La data della clip, che dura meno di un minuto, è sconosciuta anche se appare recente. Nessun dubbio invece sul luogo della scena, situato vicino a Piazza Tienanmen, nel cuore di Pechino. È lecito supporre che questi veicoli possano essere collegati ad una sorta di parata militare, o addirittura alla maxi parata del prossimo 3 settembre nell'annunciata celebrazione dell'80esimo anniversario della vittoria nella Seconda guerra sino-giapponese.

Come ha scritto il portale The War Zone, almeno quattro degli strani veicoli sono stati visti muoversi, di notte, lungo un tratto di strada apparentemente chiusa al traffico. Ciascuno dei veicoli, con le coperture blu, era seguito da vicino da un camion bianco, camion che forse servivano a nascondere ulteriormente i mezzi o a fornire ulteriori istruzioni ai conducenti dei mezzi misteriosi, oltre a illuminare la strada con i fari. Le dimensioni delle strutture blu squadrate sono consistenti mentre le basi non permettono di affermare con certezza se i veicoli nascosti siano dotati di ruote o cingoli (sebbene il rombo sia più simile a quello di un veicolo militare pesante, corazzato o meno).

Mistero a Pechino

C'è chi ha notato un particolare: una piccola apertura nella parte posteriore della struttura indica che almeno una parte dell'area interna era illuminata (il che è insolito poiché l'area aperta nella parte anteriore del veicolo non sembra essere illuminata). La scritta sui lati dei mezzi misteriosi recita "Veicolo di ispezione stradale", sebbene non esista un tipo di veicolo che corrisponda a questa descrizione. D'altra parte, il primo camion blu standard visto passare nel video riporta la stessa scritta e sembrerebbe essere adatto a questo scopo.

Wu Zeke, vicedirettore generale dell'Ufficio operativo del Dipartimento di stato maggiore congiunto della Commissione militare centrale cinese, ha affermato che la citata parata di settembre includerà " capacità di combattimento di nuovo tipo " oltre alle forze di combattimento tradizionali.

Forse questi veicoli misteriosi nascondono davvero un nuovo tipo dimai visto prima in Cina , un blindato o un carro armato, o un altro equipaggiamento militare, destinato a fare il suo debutto pubblico entro la fine dell'anno.