Orrore in Francia, bimba di 10 anni violentata e uccisa: fermato un 57enne

Arriva dalla Francia la notizia di un ennesimo atroce caso di violenza sui bambini. A Sedan, comune francese situato nel dipartimento delle Ardenne, una bimba di soli 10 anni di nome Loana sarebbe stata violentata e uccisa da un uomo di 57 anni, che conosceve la famiglia della minore. Il caso ha naturalmente scosso i cittadini francesi, che attendo gli sviluppi di questa terribile storia. Il presunto orco si trova già dietro le sbarre, mentre gli inquirenti cercano di fare luce sulla drammatica vicenda.

La scomparsa di Loana

Secondo quanto riportato dal portare Francetvinfo, Loana è scomparsa martedì sera mentre tornava dalla sua scuola, sita a Vrigne-aux-Bois e non molto distante da Sedan. La ragazzina stava rientrando a piedi dopo essere scesa dal bus, quando è svanita nel nulla. Non vedendola tornare, i genitori hanno contattato le forze dell'ordine e in breve è stata denunciata la sua scomparsa.

La autorità locali hanno diffuso un appello, trasmesso dalle emittenti locali, in cui si davano dei riferimenti per riconoscere Loana, descritta come una ragazzina di 10 anni e mezzo, alta 1 metro e 20, con indosso pantaloni grigi, un cappotto nero, una giacca rosa, scarpe da ginnastica, uno zaino e una fascia bianca tra i capelli.

La straziante scoperta

Le ricerche non sono andate avanti a lungo. Nella giornata di mercoledì, infatti, è arrivata la terribile telefonata. Un abitante del quartiere ha raccontato alle forze dell'ordine di aver visto la minorenne entrare in una casa di rue Saint-Michel.

Ed è stato proprio lì che gli agenti di polizia, durante un sopralluogo, hanno trovato il corpo. Il cadavere era nella cantina di un edificio composto da "un locale per bere al piano terra e un alloggio adiacente al piano superiore" . La piccola Loana, senza vita, era avvolta in un lenzuolo. Era nuda, e sul corpo vi erano inequivocabili segni di violenza.

L'arresto

A finire in manette l'affittuario del locale, un uomo di 57 anni. Giudicandolo come principale sospettato, la polizia ha provveduto ad arrestarlo con l'accusa di violenza sessuale e omicidio. Secondo quando riferito a francetvinfo dal pubblico ministero di Charlevilles-Mézière Magali Josse, l'uomo aveva dei precedenti alle spalle. Nel 2017 era stato condannato a un mese di reclusione per furto.

Interrogato dalle autorità, il 57enne non ha fornito una versione convincente, parlando di un incidente. A suo dire, la piccola Loana sarebbe morta dopo essere caduta dalle scale. Nelle prossime ore gli interrogatori si intensificheranno, perché gli inquirenti intendono andare a fondo in questa terribile vicenda.