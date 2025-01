"Ecco cos'ha trovato mia figlia nella carne". La scoperta choc al McDonald's

Ascolta ora 00:00 00:00

Una donna statunitense ha raccontato un episodio che l'ha particolarmente scossa durante un pranzo da McDonald's, dove la sua bambina di 6 anni si è ferita in modo lieve a causa di un oggetto rinvenuto all'interno delle crocchette di pollo che stava mangiando.

Demi, questo il nome della donna che ha pubblicato il video di denuncia divenuto in breve tempo virale su Tik Tok, ha spiegato ai suoi followers di aver acquistato per sua figlia un Happy Meal e dei McNuggets, come fatto in altre circostanze senza aver mai riscontrato alcun problema. Nel masticare, tuttavia, la bimba si è fatta male addentando un oggetto duro, che ha subito mostrato alla madre. Si trattava in apparenza di un dente, per cui inizialmente la donna era convinta che lo avesse perso la figlia, la quale si trova in un'età delicata in cui non è inusuale che cadano quelli "da latte".

Il problema è che la bimba non aveva perso alcun dente, per cui quello trovato nelle crocchette doveva appartenere a qualcun altro. Ma com'era possibile che fosse finito lì? "Non è il suo dente, gente. Questo non è il dente della mia bambina, ma è di sicuro il dente di un bambino" , dice Demi in lacrime dinanzi alla fotocamera dello smartphone. "Questo è disgustoso. Ed è quello che stiamo mangiando, è quello che stiamo dando da mangiare ai nostri figli" , aggiunge. "Questo è di un essere umano...questo è di un bambino, e dico di un bambino non più vecchio di 6 anni" , prosegue. "Questo è un dente...e noi stiamo mangiando questa m***a, e voi cog***ni continuerete a mangiare lì. Guardate questo" .

Tanti utenti hanno consigliato alla donna di andare in fondo alla vicenda e di sporgere denuncia alle forze dell'ordine. C'è anche chi rivela di aver vissuto esperienze simili. "Mi è successo qualche anno fa da Culver's, gente!" , racconta un follower, "ho morso un hamburger e ho morso qualcosa di duro. L'ho tirato fuori dalla bocca ed era un dente da latte!" . "Ho vissuto un brutto episodio con un hotdog Costco in cui ho trovato un dente (non il mio..)" , aggiunge un altro utente.

Il video di Demi ha fatto rapidamente il giro del web, totalizzando 3,8 milioni di visualizzazioni in poche ore e portando all'attenzione il problema di cosa contengano i nuggets di pollo. "Tutti i tipi di pezzi vengono macinati per fare i McNuggets" , ha scritto un utente di Quora.

"Sono inclusi anche becchi, zampe, articolazioni, tessuti connettivi e persino alcune parti del corpo come l'ano degli uccelli"

. Accuse rispedite al mittente da MdDonald's, che ha sempre negato che le sue crocchette contengano materiali duri come le ossa ma solo carne derivata da petto di pollo al 100%.