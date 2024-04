Orrore a Strasburgo: due bambine accoltellate davanti a scuola

Articolo in aggiornamento

Orrore in Francia. Due bambine di sei e 11 anni sono state accoltellate nei pressi di una scuola elementare a Souffelweyersheim, vicino a Strasburgo. La notizia è stata diffusa dall'emittente Bfmtv, secondo cui l'aggressore è stato fermato e le vittime sono state portate in ospedale con ferite non gravi. L'aggressione è avvenuta attorno alle 14. L'uomo arrestato dalle forze dell'ordine sarebbe un 28enne. Ancora ignoto il movente del delitto.

#Information | Intervention en cours suite à l'agression de deux enfants à #Souffelweyersheim pic.twitter.com/lc8kJjNg3m — Préfète de région Grand Est & du Bas-Rhin (@Prefet67) April 18, 2024

Fonti della gendarmeria citate da Afp hanno riferito che il soggetto finito in manette " non è noto ai servizi " e che " le sue motivazioni non sembrano legate alla radicalizzazione ". Pare inoltre che abbia problemi legati alle sue facoltà mentali. Al momento dell'arresto, avvenuto circa dieci minuti dopo l'aggressione nella piazza della Rue de l'ecole, il 28enne non era in possesso dell'arma utilizzata per ferire le due bambine. Non avrebbe opposto resistenza ai cinque gendarmi che lo hanno fermato. Le autorità hanno aperto un'inchiesta.

Secondo quanto riferito da un consigliere municipale, tutti gli studenti dell'istituto all'esterno del quale si è verificato l'accoltellamento sono stati inizialmente chiusi all'interno della struttura per motivi di sicurezza. AI loro genitori è stato permesso di venirli a prendere attorno alle 16.00. " La polizia ha chiarito ogni dubbio, i bambini sono al sicuro e non c'è più alcun pericolo. Tutto è stato fatto in modo molto professionale. Tutti i piani sono stati attuati e i bambini sono stati immediatamente portati al sicuro ", ha dichiarato ai presenti Jean-Baptiste Peyrat, capo di gabinetto della prefettura del Basso Reno. Sul posto, oltre a una squadra mobile di sicurezza, sono giunti anche il rettore dell'autorità educativa di Strasburgo e il direttore accademico dei servizi educativi nazionali.

Un'unità die psicologica è stata allestita presso l'istituto.