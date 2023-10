Parigi e Pechino unite per i Giochi olimpici del 2024: firmato l'accordo con CMG

Cina e Francia uniscono le forze per raccontare al mondo i Giochi Olimpici di Parigi 2024. Shen Haixiong, presidente di China Media Group e Tony Estanguet, presidente del Comitato organizzatore della manifestazione sportiva, il 23 ottobre hanno firmato un memorandum di cooperazione nella capitale francese, per rafforzare la collaborazione per la promozione delle Olimpiadi e la produzione di programmi multimediali.

Shen Haixiong ha affermato che CMG, in qualità di maggiore emittente dei Giochi, metterà insieme un team di 2.000 persone per garantire qualità di produzione e trasmissione con standard elevati, con l’utilizzo di tecnologia all'avanguardia 5G+4K/8K+AI. “ Bella e romantica come tutti la conoscono, la città di Parigi ospiterà nuovamente i Giochi in occasione del centenario della prima edizione dell'evento, tenutasi nel 1924”, ha aggiunto. “Si presenterà al mondo con la sua magnifica creatività e giochi spettacolari, che CMG spera di trasmettere al pubblico globale ”.

Tony Estanguet ha espresso gratitudine per il sostengo del gruppo di broadcasting cinese e ha affermato che il Comitato organizzatore parigino è rimasto particolarmente impressionato dal successo delle due edizioni delle Olimpiadi a Pechino, nel 2008 e nel 2022, soprattutto in occasione dei Giochi invernali, seguiti da due miliardi di persone. “ Parigi 2024 ha molto da imparare e le persone di entrambe le parti si uniranno nello spirito delle Olimpiadi per un'amicizia sempiterna ”.

Il 2024 sarà anche il 60esimo anniversario dell'inizio delle relazioni diplomatiche tra Francia e Cina. Per celebrare questa occasione, CMG ha dato il via ad una serie di iniziative per promuovere il legame tra le due città ospiti delle Olimpiadi e potenziare gli scambi tra i Paesi. In particolare, ciò accadrà nei settori dello sport, dell'istruzione, del cinema e della televisione, componenti importanti del partenariato strategico globale Pechino-Parigi.

Shen Haixiong ha incontrato anche il ministro della Cultura, la signora Rima Abdul-Malak, al museo del Louvre. La rappresentante del governo francese si è congratulata con il presidente di CMG per l’accordo di cooperazione siglato e ha affermato di auspicare una maggiore collaborazione tra il suo dicastero e China Media Group in campi quali la televisione, il cinema, la cultura tradizionale e le arti digitali. Shen Haixiong ha ricordato infine come i media e le associazioni culturali dei due Paesi abbiano già esplorato i luoghi simbolo delle due culture, la Grande Muraglia e lo stesso museo del Louvre, spesso con l'ausilio della migliore tecnologia.