Parla la vegana pentita: "Burro, carne e uova, ora sto molto meglio"

Un cambio di dieta e di vita repentino, fatto per necessità, che ora starebbe portando i suoi primi importanti frutti: sta creando un grande dibattito sul web il video pubblicato da Victoria Ferraz, 23enne studentessa di giurisprudenza che ha deciso di rinnegare la sua svolta vegana per tornare a un'alimentazione che include carne, uova e grassi di origine animale.

Basta latte di mandorle, tofu e fiocchi di avena, quindi, per questioni legate a problemi di salute, spiega la ragazza. Dal momento in cui ha deciso di tornare sui suoi passi reintroducendo i nutrienti di origine animale, le sue condizioni sarebbero migliorate in modo repentino: i dolori articolari di cui aveva iniziato a soffrire dopo aver abbracciato il veganesimo sono scomparsi del tutto, così come l'acne e il gonfiore intestinale. Oltre ciò prosegue la 23enne, non avrebbe neppure più bisogno di assumere farmaci per contrastare l'ipotiroidismo e sarebbero un lontano ricordo anche gli imbarazzanti odori troppo pesanti durante le sedute in bagno. E per ottenere tutto questo, spiega, le sarebbe stato sufficiente eliminare definitivamente dalla sua dieta la verdura, la frutta, gli zuccheri e i carboidrati.

La ragazza racconta di aver provato a diventare vegana per sette mesi, definendo quel passo come "la scelta peggiore della mia vita". "In questo momento, tra colazione e cena mangio costata di manzo, controfiletto, pancetta di maiale, uova, bacon, polpette e burro" , spiega, "tutta una gamma di prodotti di origine animale" . Questo cambiamento le ha consentito di mettere una croce su ogni genere di zucchero, da quelli raffinati a quelli derivanti dal consumo di frutta e di carboidrati: "Non mangio né piante né verdure" .

Nessun pentimento per la scelta fatta, precisa la 23enne: "Non tornerei mai più a quei cibi perché stavo male, mentre ora mi sento bene, non sottoporrei mai più il mio corpo a una cosa del genere" . Dopo l'addio al veganesimo "i miei capelli e le mie unghie sono molto più forti e resistenti, l'acne è sparita e non sento più dolori ossei". Il suo obiettivo è quello di diffondere i benefici provati in prima persona: " Voglio abbattere il credo di molti vegani, i quali ritengono che il loro stile di vita sia il più sano: non è vero, anzi, mangiare solo frutta, verdura e carboidrati fa male al corpo, spero che in tanti si ricredano".