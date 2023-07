Partito popolare a valanga: in Spagna prende forma la vittoria della destra

Le previsioni della vigilia sono state confermate. I primi exit poll hanno incoronato il Partito Popolare (PP) vincitore delle elezioni legislative spagnole. A meno di clamorose sorprese, la formazione di centrodestra guidata da Alberto Nunez Feijoo avrebbe ottenuto tra i 145 e i 150 seggi. Un risultato che, sommato al bottino di Vox (tra 24 e 27), basterebbe per raggiungere la maggioranza assoluta. Il Partito Socialista (PSOE) segue a distanza, fermo tra i 113 e 118 seggi, mentre il partito di sinistra Sumar non dovrebbe essere andato oltre i 28-31. Permane tuttavia l'incertezza della maggioranza assoluta, visto che altre proiezioni parlano di risultati diversi.

Partito Popolare in testa

Un sondaggio di Mediaset Espana, ha dato al PP la vittoria, e all'alleanza di destra la maggioranza assoluta. Un altro sondaggio, quello di Rtve (la tv pubblica), ha dipinto uno scenario diverso, dove la maggioranza non è assicurata neanche dall'alleanza con la destra estrema di Vox.

Secondo questi numeri, basati sul sondaggio condotto da Sigma Due, la somma delle destre è stimata tra 169 e 177 seggi, con 145-150 per il PP e 24-27 per Vox. La sinistra è ancora più lontana dalla maggioranza assoluta: il PSOE otterrebbe tra i 113 e i 118 seggi e Sumar tra i 28 e i 31 seggi. Il sondaggio GAD3 per Mediaset ha dato alla destra la maggioranza assoluta con 181 deputati, di cui 150 per il PP e 31 per Vox.

Volti sorridenti, intanto, nella sede nazionale dei popolari spagnoli alla chiusura della giornata di voto. Alla pubblicazione degli exit poll delle 20 si sono intraviste espressioni di soddisfazione tra alcuni dei dirigenti già arrivati nel loro quartier generale di Madrid per seguire i risultati. Fuori dalla sede intanto, fiato sospeso tra i simpatizzanti del partito già arrivati, con gli occhi incollati ai telefonini per studiare gli scenari ancora incerti dipinti dagli exit poll.