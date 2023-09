Pecore senza erba divorano oltre 100 chili di marijuana in serra

Colpita dalla tempesta Daniel, la Grecia ha perso molti terreni agricoli dedicati ai pascoli a causa della violenta alluvione generata dal maltempo. È stata probabilmente la fame a spingere un gregge di pecore a nutrirsi di oltre 100 chili di marijuana. Gli animali, costretti a cercare cibo, hanno infatti invaso una serra in cui era prodotta della cannabis terapeutica.

Lo strano comportamento

Il fatto, secondo quanto riportato dalla stampa estera, si è verificato vicino alla città di Almyros in Tessaglia, in Grecia. Le pecore stavano cercando cibo e rifugio dopo il passaggio della tempesta Daniel, che ha provocato danni in diversi paesi del Mediterraneo, come Libia, Bulgaria e Grecia.

Nel loro vagare, le pecore hanno trovato una serra in cui era coltivata della cannabis terapeutica e lì si sono introdotte, cominciando a mangiare le piante. In totale, secondo le stime riportare, sarebbero state consumate dagli ovini oltre 100 chili di marijuana. A quanto pare è stato il proprietario delle pecore ad accorgersi che qualcosa non andava, notando un inusuale comportamento da parte dei suoi animali.

Secondo quanto riportato da Newsweek, il proprietario della fattoria Yannis Bourounis, intervistato da una radio locale, ha dichiarato: " Hanno trovato roba verde da mangiare ". Quanto al bizzarro comportamento delle pecore, ha spiegato di salti addirittura più alti di quelli delle capre, " cosa che non accade mai ".

Chiaramente sulla vicenda è stata fatta parecchia ironia. A non ridere è stato il proprietario del terreno in cui viene coltivata la cannabis terapeutica.

"Abbiamo perso tutto"

" Abbiamo avuto le alluvioni, abbiamo perso quasi tutto. E ora questo. La mandria è entrata nella serra e ha mangiato ciò che era rimasto. Non so se ridere o piangere ", ha dichiarato l'uomo, che ha visto andare in fumo il suo investimento. I danni riportati, dopo la tempesta Daniel e il passaggio delle pecore, sono infatti ingenti.

La cannabis terapeutica in Grecia

Dal 2017 il governo greco ha legalizzato l'uso della cannabis terapeutica, e nel 2023 è stato inaugurato il primo impianto di produzione medicinale, aprendo così a nuove possibilità anche di carattere economico. Molti agricoltori greci, visto il calo di profitto sui prodotti comuni, hanno deciso di investire nella produzione di cannabis a scopo medico.