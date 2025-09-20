Maddie, spuntano nuovi testimoni: "Sociopatico, può averle fatto del male"

Si profila una svolta nelle indagini sulla scomparsa di Maddie McCann, la bimba inglese rapita all'età di tre anni durante una vacanza con i genitori a Praia da Luz, in Portogallo, nel maggio del 2007. Secondo quanto riporta l'Evening Standard, la scorsa settimana, gli investigatori britannici avrebbero interrogato due ex amici di Christian Brückner, sospettato di aver rapito la minore. L'uomo, che non risulta formalmentw indagato, è tornato in libertà due giorni fa, dopo aver scontato una pena a sette anni e mezzo di reclusione nel carcere tedesco di Sehnde, vicino ad Hannover, per aver stuprato una donna di 72 anni nell'estate del 2005.

Chi sono le persone sentite dagli investigatori

Le persone interpellate dagli agenti della "Operazione Grange", Elke e Bernhard Piro, sono marito e moglie, entrambi di nazionalità tedesca. Hanno conosciuto Brückner nel lontano 1995 e lo avrebbero ospitato a casa loro, in Portogallo, fino a pochi mesi prima che la bimba inglese fosse rapita. I contatti con il connazionale si sarebbero interrotti nel 2018, un anno prima che l'allora 42enne fosse condannato dal tribunale di Braunschweig per la violenza sessuale ai danni dell'anziana turista statunitense (lo stupro è avvenuto in casa della vittima a Praia da Luz).

"Credo che abbia fatto qualcosa a Maddie"

Come anticipa il The Sun, la polizia britannica avrebbe interrogato la coppia di coniugi per alcune ore. " È frustante - ha dichiarato la signora Piro al tabloid inglese - p erché ho frequentato Christian per molti anni e credo abbia fatto qualcosa di male a Maddie. La mia speranza ora è che la polizia riesca a trovare un modo per processarlo nel Regno Unito. Sarei felice di collaborare e testimoniare in tribunale, se necessario ". La donna ha poi precisato di essere rimasta " sconvolta " quando ha appreso la notizia del processo per stupro e di aver desiderato che il connazionale " non fosse mai entrato nelle nostre vite ". Ad onor del vero, va detto che a carico di Brückner non ci sono prove concrete di un eventuale coinvolgimento nel rapimento della piccola Maddie.

"È un sociopatico"

Il signor Piro ha descritto il 48enne tedesco come " il classico sociopatico " e si è detto " pentito " di avergli permesso di stare in un camper fuori dal loro appartamento a Barrocal, località portoghese distante circa 45 minuti di auto da Praia da Luz. La moglie ha raccontato che Brückner passava dall'essere " gentile " a diventare " pazzo " quando era sotto l'effetto dell'alcol.

minacciata

qualcosa di strano

Era un bugiardo e truffatore

Ha anche aggiunto di non essersi mai sentita "" dal connazionale, ma avrebbe notato in lui "", motivo per il quale non gli consentiva di fermarsi a casa loro per la notte. E infine hanno aggiunto: "".