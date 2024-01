Accusa Onu, dubbi Ue e Biden "turbato": bufera sull’esecuzione con azoto in Alabama

Alla fine, qualunque ricorso per salvare la vita di Kenneth Eugene Smith è andato vano e l'uomo, condannato a morte per un omicidio compiuto nel 1988, è stato giustiziato. Smith è il primo caso di esecuzione capitale eseguita con azoto, una nuova modalità testata dall'Alabama che sta creando non poche polemiche in tutto il mondo. L'Unione Europea, a seguito della morte dell'omicida, con una nota ha fatto sapere che " deplora profondamente l'esecuzione crudele " di Smith. La nota è stata vergata dal portavoce dell'Alto rappresentante per la politica estera Ue, e i 27 ribadiscono " la ferma opposizione alla pena di morte, sempre e in ogni circostanza ".

Nel mirino c'è proprio la modalità utilizzata per l'esecuzione, che provoca ipossia e causa sofferenze al condannato e dagli esperti " una punizione particolarmente crudele e inusuale, oltre al fatto che il detenuto era già stato sottoposto a un tentativo di esecuzione fallito nel novembre 2022 ". L'esecuzione è stata compiuta fissando una maschera al volto del condannato, che è stata collegata con un serbatoio di azoto. In pochi minuti, il gas ha riempito i polmoni di Smith, che ha perso conoscenza prima di morire, non prima di dibattersi per le sofferenze inferte. " Siamo profondamente turbati ", ha affermato la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, sottolineando che " l'uso di gas azoto è preoccupante per noi. Il Presidente Joe Biden esprime ampia preoccupazione per la pena di morte ".

L'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani Volker Türk ha espresso " serie preoccupazioni che questo metodo nuovo e non testato di soffocamento con gas azoto possa equivalere a tortura, o a un trattamento crudele, inumano o degradante ". Da parte di Amnesty International Italia è stata diramata una nota in cui Smith viene equiparato a " una cavia su cui è stato testato un nuovo metodo che, inspiegabilmente, la Corte suprema non ha considerato incostituzionale ai sensi dell'Ottavo emendamento, che vieta le pene crudeli ".