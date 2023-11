L'Economist sulla rielezione di Trump nel 2024: "Il più grande pericolo per il mondo"

Il pericolo più grande per il mondo intero nel 2024? L'Economist non ha dubbi: Donald Trump. Il settimanale britannico sostiene che un ipotetico secondo mandato di The Donald alla guida degli Stati Uniti galvanizzerebbe Vladimir Putin e Xi Jinping nel ritenere disfunzionale la democrazia statunitense e, più in generale, rappresenterebbe la " più grande minaccia " per gli Usa. Un disastro, insomma, dal quale dipenderebbe il destino del pianeta.

Pericolo Trump

Un " secondo mandato di Trump sarebbe una svolta diversa dalla prima ", ha scritto l'Economist, ricordando che il " destino del mondo " dipenderà dalle schede elettorali di " decine di migliaia di elettori solo in una manciata di stati " nelle elezioni presidenziali Usa del 2024.

" La Cina e i suoi amici – ha aggiunto il giornale nella sua guida annuale World Ahead - si rallegrerebbero della prova che la democrazia americana è disfunzionale " e Pechino " potrebbe facilmente sbagliare i calcoli su Taiwan, con conseguenze catastrofiche ". Sul fronte Russia, invece, il capo del Cremlino " avrebbe un incentivo a continuare a combattere in Ucraina e a eliminare Paesi ex sovietici come la Moldavia o gli Stati baltici ".

In ogni caso, oltre alle conseguenze in politica estera di una ipotetica rielezione del tycoon, la " più grande minaccia " che Trump rappresenta " è per il suo stesso Paese ". L'" autorità morale " degli Stati Uniti diminuirebbe " perché l'America lo avrà votato pur conoscendo il peggio ". Mentre " perseguirà i suoi nemici ", Trump " farà la guerra a qualsiasi istituzione che si trovi sulla sua strada, compresi i tribunali e il Dipartimento di Giustizia ".

Verso le elezioni presidenziali Usa

In tutto questo, Trump domina le primarie repubblicane e i guai legali che lo hanno travolto non hanno fatto altro che rinvigorirne l'appeal elettorale. Diversi sondaggi lo danno davanti a Joe Biden negli Stati indecisi. In uno di questi, citato dal New York Times, il 59% degli elettori ha sostenuto di fidarsi di lui per quanto riguarda l’economia, rispetto all'appena 37% di intervistati che ha dichiarato di fidarsi di Biden. Per decenni i democratici hanno inoltre fatto affidamento sul sostegno degli elettori afro e ispanici, ma un numero significativo di loro sta abbandonando il partito.

Le proiezioni dell'Economist sono preoccupanti: " Se Trump calpestasse il giusto processo e i diritti civili negli Stati Uniti, i suoi diplomatici non potrebbero proclamarli all’estero. Il sud del mondo troverebbe conferma nel sospetto che gli appelli americani a fare ciò che è giusto siano in realtà solo un esercizio di ipocrisia ".