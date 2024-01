Principe Andrea ancora nei guai: spunta un nuovo testimone che parla anche di Trump e Clinton

Nonostante la faccenda sia stata "chiusa" con una transazione, per il Principe Andrea, ora ai margini della famiglia reale inglese, si potrebbe aprire un nuovo incubo che riguarda sempre il caso Epstein, il finanziere newyorkese morto suicida in carcere, dove era stato rinchiuso con l'accusa di traffico sessuale di ragazze minorenni.

Spunta un testimone

Questo è quanto emerge da oltre 1300 pagine di documenti, rese ora pubbliche dalla corte federale di New York, in cui compare un testimone oculare che smentirebbe il principe. Juan Alesi, che si occupava per conto di Epstein della residenza di Palm Beach, ha rivelato che il duca di York alloggiava nella stanza degli ospiti e si sottoponeva a "massaggi" quotidiani. I documenti fanno parte della causa per diffamazione avviata nel 2015 da una delle principali accusatrici, Virginia Giuffre, contro Ghislaine Maxwell, l'ereditiera inglese ex amante di Epstein, condannata a più di vent'anni di carcere per il suo ruolo di complice nel traffico sessuale.

Alla domanda del giudice se il principe avesse beneficiato di massaggi, secondo quanto riportato dai documenti, l'uomo non ha avuto esitazioni: " Sì - ha risposto - la cosa che però non ricordo è se ne usufruisse più volte al giorno ". I nuovi documenti rivelano anche ulteriori e inquietanti testimonianze su come Epstein si procurasse le ragazze da sfruttare sessualmente sia per lui che per i suoi facoltosi e potenti amici.

Secondo la testimonianza di Tony Figueroa ognuna di loro sarebbe stata pagata 200 dollari per una "visita" alla villa e lui stesso avrebbe ricevuto una gran quantità di denaro per procurare ragazze adolescenti, cercate persino nelle scuole superiori, tra i 16 e i 19 anni.

Anche Donald Trump secondo Alessi fu notato a cena con il finanziere. Va ricordato, tra l'altro, che il suo golf club Mar-a-Lago era praticamente confinante con la villa di Epstein. Stessa cosa per l'ex presidente Bill Clinton che arrivò alla magione con un elicottero. Entrambi però non hanno ricevuto alcun tipo di accusa.

Il principe Andrea e sua ex moglie amici di Epstein

Dai documenti spunta anche un interrogatorio del 2009 in cui Alessi avrebbe rivelato agli investigatori che sia Andrea che la sua ex moglie, Sarah Ferguson, erano entrambi "molto amici" sia di Epstein che della Maxwell, e che la duchessa aveva fatto alcune volte visita, ma per brevi periodi, mentre " Andrea ha trascorso settimane intere nella villa usufruendo di 'massaggi quotidiani '".

Altre "scottanti" rivelazioni