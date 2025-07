Rapina con scasso in casa Platini: l'ex campione della Juve mette in fuga il ladro

Brutta disavventura per Michel Platini. L'ex campione della Juventus e della Nazionale francese, nonché ex presidente della Uefa, ha subito una rapina con scasso nella propria abitazione di Cassis, vicino alle Bocche del Rodano, nella regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra.



Era l'alba quando Platini è stato svegliato da alcuni rumori che arrivavano dal giardino. Il francese è andato a controllare ed ha intravisto un uomo incappucciato. Ha avuto la prontezza di reagire, riuscendo a metterlo in fuga. Dopo poco si è accorto che gli avevano portato via una ventina di trofei sportivi e, forse, altri oggetti preziosi. La procura di Marsiglia, come riferisce Rtl News, ha aperto un'inchiesta per furto con scasso aggravato. L'ammontare totale dei danni non è ancora stato quantificato.

Il settantenne ex presidente dell'Uefa si è dunque ritrovato dinanzi ad un uomo incappucciato e vestito di nero, che si è dato subito alla fuga con diverse riconoscimenti sportivi, soprattutto trofei, coppe e medaglie. L'inchiesta è stata affidata alla Brigade de recherches d'Aubagne.

Per tre volte Pallone d'oro (1983, 1984, 1985), "Platoche" - come lo chiamano in Francia - è anche passato alla storia per aver

conquistato una coppia dei campioni con la Juventus nel 1985. Con la nazionale francese, di cui è stato anche Ct, Platini è stato campione d'Europa nel 1984 ed è arrivato per due volte in semifinale ai Mondiali (1982 e 1986).