Bimbo con le piume indiane allo stadio, figuraccia woke: "È razzista". Ma è nativo americano

Volto dipinto di rosso e nero, come i colori della sua squadra di football americano del cuore - i Kansas City Chiefs - e un copricapo da nativo americano. È bastato questo affinché, negli Stati Uniti, su un giovanissimo tifoso di 9 anni siano piovute accuse di "razzismo" da un giornalista del canale sportivo Deadspin, Carron Phillips. Quest'ultimo ha infatti accusato il giovane di aver trovato " un modo per odiare i neri e i nativi americani allo stesso tempo " e di essere apparso in " Blackface " alla partita della Nfl trasmessa in diretta televisiva. Nel tentativo di mettere alla gogna il piccolo tifoso dei Kansas City Chiefs, Phillips ha pubblicato un articolo intitolato " La Nfl deve esprimersi contro il tifoso dei Chiefs con il volto nero e il copricapo dei nativi ". Nel pezzo, il cronista ha utilizzato uno screenshot che ritraeva un profilo del volto del ragazzo e che mostrava solo la parte dipinta di nero. Phillips ha criticato il bambino, Holden Armenta, scrivendo: " Ci vuole molto per mancare di rispetto a due gruppi contemporaneamente ". Ha proseguito: " Questo è ciò che accade quando si bandiscono i libri, ci si oppone alla Critical Race Theory e si cerca di cancellare secoli di odio. Si danno alle generazioni future le munizioni necessarie per evolvere e ricreare il razzismo meglio di prima ".

La figuraccia del giornalista di Deadpsin

Peccato che il razzismo non c'entri assolutamente nulla e i colori sul volto del bambino fossero, come già accennato, quelli della squadra di football e soprattutto il giovane tifoso sia un nativo americano. Una figuraccia epocale per Carron Phillips e Deadspin che ha provocato un'ondata di commenti negativi sul web all'indirizzo del giornalista e della testata "woke". La madre di Holden, Shannon Armenta, ha replicato alle accuse, condividendo diverse immagini del figlio con il volto dipinto di rosso e nero. In un post pubblicato su Facebook, la madre del giovane ha accusato Deadspin di aver intenzionalmente pubblicato una foto che nascondeva la vernice rossa per " fomentare divisioni ". Ha poi affermato che Holden è in realtà un nativo americano, com'è stato poi confermato anche dalla rivista canadese The Post Millennial. Il quale scrive che Holden Armenta, " proviene in realtà da una famiglia di nativi americani " e suo nonno siede nel " consiglio della tribù Chumash a Santa Ynez ".

Il cronista "woke" si rifiuta di fare marcia indietro