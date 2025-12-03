Re Carlo vuole esiliare Andrea, ma l'ex Principe pretende la "buonuscita": ecco cosa ha chiesto

Di recente si è diffusa la notizia secondo la quale Re Carlo d'Inghilterra sarebbe pronto a "esiliare" lo scomodo fratello Andrea nel paradiso dorato del Bahrein, un luogo che garantirebbe all'ex Principe tutti gli agi possibili, oltre che protezione da una possibile richiesta di estrazione da parte degli Stati Uniti, dove ancora si indaga per il caso Epstein. Andrea Mountbatten-Windsor, privato di tutti i titoli, sarebbe pronto a partire, ma con la buonuscita.

Stando alle ultime indiscrezioni riportate dalla stampa britannica, dietro le porte di Buckingham Palace si starebbe discutendo ancora. Il Re vuole allontanare il fratello, divenuto ormai un disonore per la famiglia. Dello stesso avviso il figlio William. Anzi. Pare che l'erede al trono sia ancor più intransigente del padre. William non ha mai fatto mistero di ciò che pensa dello zio. Che fare, allora?

Non è un momento facile per l'attuale sovrano. Che sia Sandringham, nel Norfolk, o il Bahrein, nel Golfo Persico, Andrea non se ne andrà a mani vuote. Per adesso, l'ex Principe non pare in procinto di trasferirsi. Non è neppure andato nella tenuta di Sandringham, cosa che avrebbe fatto infuriare Carlo III. Andrea pretende di essere trattato equamente, come un membro della Famiglia Reale, e avanza continue richieste. Pare abbia addirittura avanzato qualche ultimatum. La cosa indispone alquanto gli altri membri della Royal Family. William, forse, sarebbe meno disposto a concedere, e Carlo si trova nella scomoda posizione del mediatore.

C'è da dire che Andrea, nonostante il terribile scandalo che lo ha colpito, sembra non porsi alcun problema nel chiedere una dimora di grandi dimensioni, con tanto di sei o sette camere da letto e personale pronto a soddisfare ogni necessità (si parla di governante, giardinieri, cuoco, autista e uomini di scorta). "Andrea farà esattamente ciò che gli è stato chiesto e vuole solo essere lasciato in pace. Rinuncia all'affitto di una delle case più belle d'Inghilterra e si aspetta di essere trattato equamente" , ha fatto sapere il Daily Beast, riportando la testimonianza di una fonte definita attendibile.

Insomma, tutto si restringe a una mera questione di denaro e di potere, come ha commentato un ex uomo di corte.

"Verrà sostanzialmente svincolato dal contratto di locazione, quindi contratterà su ogni minimo dettaglio dell'accordo"

"anche solo per pensare di andarsene"

, ha affermato quest'ultimo. C'è poi quella voce, riportata da ShuterScoop, secondo la quale l'ex Principe vorrebbe