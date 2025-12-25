La Regina Elisabetta faceva pesare gli ospiti prima e dopo il pranzo di Natale. Ecco perchè

Tra le tante curiosità che circondano le tradizioni natalizie della famiglia reale britannica, una delle più citate e sorprendenti riguarda la Regina Elisabetta II e un’usanza che può sembrare bizzarra, quella di pesare gli ospiti prima e anche dopo il pranzo di Natale a Sandringham, la residenza reale dove si svolgevano le celebrazioni per le feste natalizie.

Un rituale che, a prima vista, potrebbe apparire eccentrico o persino indiscreto, ma che in realtà affonda le sue radici nella storia della monarchia britannica.

Una tradizione che viene dal passato

L’abitudine di pesare gli invitati non nasce però con Elisabetta II. Secondo quanto riportato da biografi e storici della Casa reale, la tradizione risalirebbe al re Edoardo VII, che regnò all’inizio del Novecento. Il sovrano era convinto che un buon padrone di casa dovesse assicurarsi che i suoi ospiti mangiassero a sufficienza e apprezzassero i piatti serviti.

L’aumento di peso, anche minimo, veniva quindi interpretato come un segnale di gradimento del pranzo e dell’ospitalità ricevuta.

Il Natale a Sandringham

Si narra che anche Elisabetta II avrebbe mantenuto questa usanza durante le festività natalizie trascorse a Sandringham House, dove la famiglia reale e gli ospiti selezionati si riunivano per celebrare il Natale secondo un protocollo ben preciso.

Il pranzo di Natale, come noto, era particolarmente abbondante e strutturato, con numerose portate e una grande attenzione alla tradizione. La "pesatura", effettuata in modo informale e senza esposizione pubblica, rientrava in questo contesto di rituali consolidati, più simbolici che pratici.

Un gesto simbolico, non un controllo

È importante sottolineare che questa pratica non aveva alcuna finalità di controllo o sulla salute degli ospiti. Si trattava piuttosto di un gesto scherzoso e tradizionale, vissuto come una curiosità aristocratica legata a un’idea ormai superata di ospitalità.

Nel tempo, l’usanza è diventata uno degli aneddoti più raccontati sulla vita privata della sovrana, contribuendo a delineare l’immagine di una monarchia fortemente legata alle tradizioni, anche a quelle più insolite.

Tradizioni che raccontano un’epoca

La pesatura degli ospiti a Natale è uno di quei dettagli che aiutano a comprendere quanto la monarchia britannica sia fondata su rituali, alcuni dei quali possono apparire strani agli occhi contemporanei, ma che raccontano un diverso rapporto con il cibo, l’ospitalità e il cerimoniale.

Con la fine del

lungo regno di Elisabetta II, molte di queste consuetudini sono state messe in discussione o, ma restano testimonianze curiose di un modo di vivere e governare profondamente radicato nella storia.