La regina Margherita di Danimarca ricoverata dopo una caduta

Nuovo problema di salute per la regina Margherita II di Danimarca. L’ex sovrana danese, oggi 86enne, è stata ricoverata in ospedale dopo una caduta che le ha provocato un ematoma all’anca. La notizia è stata confermata dal palazzo reale, che ha spiegato come gli accertamenti medici abbiano evidenziato un importante accumulo di sangue nella zona colpita.

Il ricovero dopo la caduta

Sempre secondo quanto riferito dal palazzo reale danese, la regina è stata sottoposta a una Tac che ha evidenziato “un significativo accumulo di sangue nell’anca, a seguito di una caduta”. Per questo motivo è stato disposto il ricovero al Rigshospitalet di Copenaghen, dove dovrebbe restare sotto osservazione per alcuni giorni. Nonostante l’incidente, le condizioni della sovrana non desterebbero particolare preoccupazione. Dal palazzo fanno sapere infatti che “sta bene, considerate le circostanze”.

L’abdicazione e il passaggio del trono

Margherita aveva lasciato il trono danese due anni fa, scegliendo di abdicare in favore del figlio maggiore, Federico X di Danimarca. Una decisione storica che aveva segnato la fine di uno dei regni più lunghi e popolari d’Europa. Per decenni la sovrana è stata una figura amatissima dai cittadini danesi, soprattutto per il suo ruolo nel rendere la monarchia più moderna e vicina alla popolazione.

I problemi di salute degli ultimi anni

Negli ultimi tempi la regina ha dovuto affrontare diversi problemi fisici. Solo poche settimane fa era stata sottoposta a un’angioplastica, intervento che aveva richiesto alcuni giorni di ricovero.

Già nel 2023, inoltre, aveva affrontato una delicata operazione alla schiena, seguita da un lungo periodo di recupero. Nonostante le difficoltà legate alla salute e l’età avanzata, Margherita continua a essere una delle figure più rispettate e amate della monarchia europea.