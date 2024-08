La rivelazione dell'ex funzionario del Pentagono sugli Ufo: "Non siamo soli"

Ascolta ora 00:00 00:00

Si torna a parlare di un argomento complesso e controverso come quello degli Ufo, o Uap, e l'occasione è la recente uscita del libro Imminent: Inside the Pentagon's Hunt for U.F.O. (ossia "Imminente: all'interno della caccia agli U.F.O. del Pentagono") dell'ex funzionario Usa Luis Elizondo. Un libro che, stando a quanto riferito, ha richiesto un lavoro di verifica da parte del Pentagono durato un anno prima di ottenere il permesso per la distribuzione.

Ma chi è Luis Elizondo? E a che titolo parla degli argomenti affrontati nel suo libro? Elizondo, come si legge nel suo curriculum, è un ex agente segreto della United States Army Counterintelligence e dell'Under Secretary of Defense for Intelligence. Per un lungo arco di tempo, ovvero dal 2008 al 2017, è stato un funzionario presso l'ufficio del Sottosegretario alla Difesa per l'Intelligence del Pentagono. Una carriera che gli ha dato molto, e che lo ha portato anche a ricoprire il ruolo di il direttore dell'Advanced Aerospace Threat Identification Program, un particolare progetto del Pentagono nato per indagare su ogni possibile minaccia aerea per gli Stati Uniti. Inclusi, ovviamente, gli Ufo. Ed eccoci arrivati al dunque. Proprio grazie a questo incarico, Elizondo sarebbe venuto a conoscenza di verità sconcertanti.

Nel 2017 Luis Elizondo si dimise dal suo incarico di funzionario, decidendo di denunciare l'eccessiva segretezza delle missioni. Cominciò anche a riferire di episodi agghiaccianti, come quello di alcuni piloti trovatisi di fronte a velivoli sconosciuti.

Con il suo nuovo libro, l'ex funzionario intende approfondire certe questioni. Ribadisce che il programma di ricerca del Pentagono va avanti da decenni e che nel corso degli anni sono stati recuperati tantissimi oggetti di origini sconosciute, oltre che resti di materiale biologico non umano. La nuova "fatica" di Elizondo è stata pubblicata lo scorso 20 agosto dalla casa editrice HarperCollins.

" L'umanità, infatti, non è l'unica vita intelligente nell'universo e non è la specie alfa ", scrive l'autore nel suo libro. "Le navicelle e l'intelligenza non umana che le controlla rappresentano, nella migliore delle ipotesi, un problema di sicurezza nazionale molto serio e, nella peggiore, la possibilità di una minaccia esistenziale per l'umanità".

Veicoli non identificati sono stati avvistati e studiati dagli anni '40, spiega Elizondo, e si tratta di mezzi dotati di una tecnologia che va oltre la prossima generazione. Nel raccontare alcuni episodi che lo hanno riguardato da vicino, l'ex funzionario ha parlato di incontri ravvicinati con gli Ufo, descritti come delle grandi sfere luminose di colore verde.

"Non possiamo più nascondere la testa sotto la sabbia. Sappiamo di non essere soli"

A detta dell'uomo, queste sfere si sarebbero presentate per anni nella sua casa e a vederle sarebbero state anche la moglie e le figlie., afferma, invitando i lettori a preparasi all'eventualità di un incontro.