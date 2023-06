Russia: esauriti biglietti aerei per l'estero, problemi a lasciare Rostov e Voronezh

In Russia sale la tensione dopo le recenti mosse di Yevgeny Prigozhin, attuale capo della compagnia militare privata Wagner. È ancora difficile stabilire con precisione che cosa stia di preciso accandendo, molto verrà probabilmente chiarito col passare delle ore e l'arrivo di ulteriori notizie. Tuttavia, secondo alcune testate estere ci sarebbero già delle difficoltà ad abbandonare le città protagoniste di questo nuovo capitolo dello scontro, come Rostov e Voronezh.

Esauriti i voli per l'estero

Secondo il quotidiano tedesco Der Spiegel il panico sarebbe arrivato addirittura a Mosca, dove parecchi voli diretti verso mete estere non sarebbero già più disponibili. Tanti i biglietti esauriti a causa delle moltissime richieste.

Sempre stando alla ricostruzione fornita da Der Spiegel, sui social russi starebbe circolando la notizia che l'elite russa potrebbe presto abbandonare la capitale a causa delle minacce di Prigozhin, che intende dirigersi proprio a Mosca. Si sta diffondendo la voce di voli privati già pronti ad abbandonare la città e per tale ragione si starebbero monitorando gli spostamenti sulla piattaforma Flightradar24. Il quotidiano tedesco, insomma, ribadisce che parecchi voli non sarebbero più disponibili. Non sarebbe più possibile spostarsi via aereo da Mosca a Tbilisi, Astana e Istanbul.

Problemi anche per i treni

Sempre a causa della grande richiesta di biglietti, sarebbe difficoltoso anche lasciare via treno le città di Rostov e Voronezh via treno. Stavolta la notizia è riportata dalle autorità regionali russe.

A quanto pare la grande domanda di biglietti per prendere treni diretti verso altre località starebbe provocando dei problemi relativi all'acquisto a Rostov. Non ci sarebbero più molti ticket disponibili. Limitato, invece, il servizio di autobus della regione di Lipetsk che collega Mosca e Tula. Cancellati tutti i voli da Lipetsk.

Spostamenti a Mosca

Intanto, secondo quanto riferisce il The Guardian, a Mosca è stato limitato il traffico sul fiume Moscova. Vicino all'ingresso dell'autostrada principale che collega Mosca a Voronezh e Rostov sarebbero stati avvistati degli agenti con armati e dotati di giubbotti antiproiettile. Altre forze russe starebbero prendendo posizione a sud della Capitale, in particolare lungo l'autostrada M4, che collega Mosca a Voronezh e Rostov. Dispiegati anche elicotteri e camion della polizia.

La Lettonia chiude le frontiere