Sam Bankman-Fried colpevole di frode: l'ex re delle criptovalute rischia l'ergastolo

Il 31enne Sam Bankman-Fried, fondatore e Ceo di Ftx, celebre società per lo scambio di criptovalute, è stato dichiarato colpevole di frode telematica, cospirazione e riciclaggio di denaro. A stabilito un tribunale di Manhattan, New York, al termine di un processo durato un mese , alla fine del quale i giurati hanno emesso un verdetto che lo dichiara colpevole di sette capi d'accusa per frode e cospirazione. Davanti al tribunale di Manhattan, il procuratore Damian Williams ha lodato il verdetto della giuria, affermando che il governo non ha " pazienza " per le frodi e per la corruzione. " Personaggi come Sam Bankman-Fried possono essere nuovi, ma questo tipo di frode, questo tipo di corruzione, è vecchio come il mondo ", ha detto. Affranto per il verdetto della giuria il 31enne, ex re delle criptovalute, mentre il suo avvocato si è dichiarato estremamente deluso per la sentenza. " Rispettiamo la decisione della giuria. Ma siamo molto delusi ", ha dichiarato l'avvocato difensore Mark Cohen in un comunicato. " Il signor Bankman Fried sostiene la sua innocenza e continuerà a combattere vigorosamente le accuse contro di lui ".

La condanna del re delle cripto

Come nota la Cnn, Bankman-Fried è stato giudicato colpevole di aver sottratto milioni di dollari dai conti appartenenti ai clienti della sua borsa di criptovalute Ftx, oltre a essere riconosciuto colpevole di aver frodato i finanziatori della società sorella di Ftx, l'hedge fund Alameda Research, che deteneva i fondi dei clienti di Ftx in un conto bancario. La condanna dell'ex ragazzo d'oro delle criptovalute avviene circa un anno dopo l'implosione delle sue società nel novembre 2022, che lasciò migliaia di clienti nell'impossibilità di ritirare i propri fondi. Rischia una condanna durissima, fino a 110 anni di carcere, quando sarà condannato il 28 marzo, secondo quanto scrive il New York Post. Solo in quella data verrà annunciato l'ammontare della sua pena, che rischia di essere esemplare.

La testimonianza

Durante l'interrogatorio in aula, Sam Bankman-Fried ha ripetutamente affermato di non "ricordare" di aver promesso che la sua piattaforma era "sicura", né di aver ordinato a un suo collaboratore di creare un codice informatico segreto che permettesse ad Alameda di sottrarre fondi ai clienti di Ftx. L'ex re delle cripto ha testimoniato che le sue società sono fallite a causa di "errori", non di crimini, imputando il crollo delle sue aziende a delle "sviste". Ha inoltre affermato di non essere a conoscenza del fatto che il suo hedge fund avesse " preso in prestito " miliardi dalla sua borsa fino a pochi giorni prima dell'implosione. A inchiodarlo alle sue responsabilità, tuttavia, i procuratori federali, che hanno mostrato centinaia di tweet, interviste ai media, email, e altro materiale che secondo la giuria dimostra la sua colpevolezza. " Pensava di poter ingannare i giornalisti, il pubblico e ora anche voi ", ha dichiarato il procuratore federale Danielle Sassoon nell'arringa finale del processo.

Chi è Sam Bankman-Fried

Sam Bankman-Fried era una delle persone più ricche nel settore delle criptovalute, grazie al suo exchange Ftx e alla società di trading Alameda Research, prima che il suo impero crollasse nel novembre 2022, ricorda Forbes. Dopo che gli utenti hanno iniziato a ritirare i loro investimenti da Ftx, Bankman-Fried ha presentato istanza di fallimento. In precedenza, stato stato salutato come un moderno J.P. Morgan per essere riuscito a salvare le società di criptovalute in difficoltà prima che la sua stessa azienda implodesse. Figlio di due professori di legge di Stanford, ha studiato fisica al Mit. Ora rischia di passare la sua vita in carcere, dopo aver vissuto nel lusso per qualche anno.