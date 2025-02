"Sarà un anno di fuoco...": la profezia sul 2025 di Xi, Trump e Putin

Ascolta ora 00:00 00:00

Secondo il calendario lunare, a partire dallo scorso 29 gennaio siamo ufficialmente entrati nell'anno del Serpente, il sesto segno dell'oroscopo cinese. Il ciclo del calendario zodiacale cinese di 12 anni è rappresentato da 12 animali diversi, in questo ordine: Topo, Bue, Tigre, Coniglio, Drago, Serpente, Cavallo, Capra, Scimmia, Gallo, Cane e Maiale. Ogni anno cade dunque in un giorno diverso - ma sempre compreso tra il 21 gennaio e il 20 febbraio – ed è "dedicato" a un segno zodiacale differente, che non viene assegnato a seconda del periodo dell'anno in cui si nasce, ma in base all'anno stesso. Detto questo, gli "esperti del settore" si sono sbizzarriti nel provare a prevedere cosa succederà a ciascun segno nel corso dell'anno del Serpente. C'è anche chi ha provato a farlo analizzando i segni di Xi Jinping, Donald Trump e Vladimir Putin, ovvero i presidenti di Cina, Stati Uniti e Russia.

Xi e l'anno del Serpente

Che cosa ha in serbo l'anno del Serpente per Xi, Trump e Putin, e cioè i leader globali che plasmeranno gli equilibri internazionali nel corso dei prossimi anni? Il quotidiano South China Morning Post ha consultato i maestri di feng shui Andrew Kwane Tong Pik Ha chiedendo loro previsioni basate sulle date di nascita dei tre presidenti, sulle carte astrologiche cinesi, sulle affiliazioni elementali e sui segni zodiacali cinesi. Il risultato è che, in generale, il 2025 sarà un anno di fuoco. E per più ragioni.

Per quanto riguarda Xi Jinping, si ritiene che il leader cinese sia nato il 15 giugno del 1953: se così fosse sarebbe del segno del serpente. Non solo: la carta che rappresenta il capo di Stato di Pechino rispecchia un elemento fuoco accompagnato da terra, metallo e acqua, e combina forza e prosperità. Sebbene il 2025 sia un anno di fuoco alimentato dall'elemento fondamentale del legno, nell'astrologia cinese l'interazione tra questi due elementi crea il metallo.



Il metallo rappresenta la "stella della ricchezza" di Xi che, nel contesto della carta di un leader, può anche riflettere la condizione finanziaria di una nazione. Pertanto, quest'anno presenterà alla Cina inizialmente delle sfide che gradualmente si attenueranno. Le relazioni sino-americane oscilleranno invece tra competizione e cooperazione. Alcuni settori, come quello tecnologico, dovranno fare i conti con l'intensificarsi della concorrenza, mentre altri, come quello delle materie prime, conosceranno uno sviluppo positivo.

Le previsioni per Trump e Putin

Trump è nato il 14 giugno del 1946 e appartiene al segno del cane. La carta del tycoon è basata sul fuoco-terra puro, e gli anni 2025, 2026 e 2027 sono tutti caratterizzati da forti elementi di fuoco. Vuol dire che questo sarà un periodo propizio per The Donald. Il presidente degli Usa potrebbe incontrare meno difficoltà nei suoi compiti amministrativi e assistere al miglioramento dell'economia del suo Paese. Dopo tre anni di slancio favorevole, tuttavia, le cose potrebbero cambiare.



Putin è nato il 7 ottobre 1952 e appartiene al segno del drago. La carta astrologica cinese del presidente russo suggerisce una forte affinità con l'elemento fuoco.

Se da un lato questo gioverà alla sua vita personale, dall'altro la mancanza di un'influenza metallica suggerisce una stagnazione del flusso finanziario del suo Paese, rendendo più difficile la risoluzione del conflitto tra Russia e Ucraina e causando potenzialmente ulteriori problemi. Le previsioni dicono che i prossimi tre anni saranno pieni di sfide e che le relazioni tra Europa, Stati Uniti e Russia rimarranno tese. Non resta che attendere per scoprire se sarà veramente così...