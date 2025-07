"Sarà il nuovo giardino cinese...": la profezia spaziale sulla Cina che preoccupa gli Usa

Mengzhou, il nome della sonda lunare cinese che ha appena superato con successo un test di volo di emergenza, può essere tradotto dal mandarino in "nave dei sogni". Il motivo è abbastanza intuitivo: Pechino intende utilizzare questo e altri dispositivi per realizzare l'enorme sogno di sbarcare sulla Luna. Quando e se il Dragone riuscirà nell'intento, c'è già chi ritiene che la Cina vorrà trasformare il suolo lunare nel "proprio giardino di casa" sfruttandolo come strumento diplomatico per rafforzare i legami con gli altri Paesi sulla Terra. Durante il test del 17 giugno, il complesso integrato di navicella spaziale e torre di lancio è salito e ha raggiunto la quota designata in circa 20 secondi. La capsula di ritorno si è staccata dalla torre di lancio ed è atterrata al suolo con un paracadute in due minuti. Semaforo verde, almeno per il momento.

I progressi spaziali della Cina

" Mengzhou diventerà il principale veicolo spaziale con equipaggio a supporto dell'applicazione e dello sviluppo della stazione spaziale cinese, dell'esplorazione lunare con equipaggio e di altri compiti ", ha dichiarato la China Manned Space Agency (CMSA), sottolineando come il successo dell'esperimento abbia gettato un'importante base tecnica per le successive missioni di esplorazione lunare con equipaggio umano. C'è dell'altro perché, come ha spiegato il portale Asia Times, la quarta accademia della China Aerospace Science and Industry Corp (CASIC), sviluppatrice della torre di lancio sopra citata, ha fatto sapere che il suo team ha raggiunto numerosi progressi nello sviluppo di SRM che utilizzano propellenti solidi per generare spinta.

All'orizzonte spunta la prossima missione fondamentale della CMSA: il lancio del razzo Long March 10A nel 2026. Lo scorso maggio, intanto, la Cina ha lanciato sulla Luna la sua navicella spaziale senza equipaggio Chang'e 6 con il Long March 5. Soprannominato "Fat Five", questo il Long March 5 è dotato di otto motori a razzo YF-100 in quattro booster e due motori YF-77 nel primo stadio. La spinta totale è di 10.636 kilonewton (kN); può sollevare 25 tonnellate in orbita terrestre bassa (LEO), 14 tonnellate in orbita di trasferimento geostazionaria (GTO) e 8 tonnellate in orbita di trasferimento Terra-Luna, o traiettoria di iniezione translunare (TLI). Una tale potenza di sollevamento non è però sufficiente a sostenere la missione lunare con equipaggio della Cina.

Obiettivo Luna

Il Long March 10 è una versione aggiornata del Long March 5. È dotato di 14 motori YF-100 in due booster e altri sette nel primo stadio; ha una spinta totale è di 26.250 kN e può sollevare 70 tonnellate in LEO e 27 tonnellate in TLI. Alcuni analisti cinesi hanno sostengono che la missione di esplorazione lunare del Long March 10 continuerà anche dopo l'atterraggio degli astronauti cinesi sulla Luna. " L'atterraggio sulla Luna è solo una piccola parte del piano di esplorazione lunare del nostro Paese. Abbiamo un obiettivo molto più grande: trasformare la Luna nel cortile di casa della Cina ", ha scritto un commentatore del Sichuan.

In futuro, al netto dei sogni ancora utopici e fantascientifici, la Cina potrebbe effettivamente usare la propria tecnologia spaziale per rafforzare i legami con altri Paesi e contribuire a inviare astronauti di diverse nazioni sulla Luna.

Altro aspetto da considerare: Pechino potrebbe scoprire come estrarre acqua e produrre ossigeno utilizzando le. Pechino ha ormai da tempo lanciato il guanto di sfida spaziale agli Stati Uniti . Vedremo chi vincerà la corsa nel lungo periodo.