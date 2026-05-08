Sarah Ferguson e P. Diddy, la rivelazione choc: “Rapporto segreto per anni”

Nuove e scottanti indiscrezioni stanno facendo tremare la corona inglese e discutere il mondo dei tabloid internazionali. Al centro delle rivelazioni ci sarebbe Sarah Ferguson, ex moglie del principe Andrea, e il rapper americano Sean Combs, conosciuto anche come P. Diddy. Secondo quanto riportato dal biografo reale Andrew Lownie, tra la duchessa e il produttore musicale ci sarebbe stata per anni una relazione segreta definita da alcune fonti come “friends with benefits” letteralmente “amici che hanno anche rapporti intimi”.

L’incontro a New York

Le indiscrezioni sostengono che Sarah Ferguson avrebbe incontrato Sean Combs per la prima volta nel 2002 a New York, durante una festa organizzata da Ghislaine Maxwell fidanzata del pedofilo Jeffrey Epstein. Da quel momento, secondo le ricostruzioni riportate dal Daily Mail, tra i due sarebbe nato un rapporto sempre più stretto, trasformato poi nel 2004 in una relazione segreta che sarebbe andata avanti per diversi anni. Alcune fonti vicine al rapper sostengono che Diddy fosse particolarmente affascinato dalla duchessa e che parlasse spesso di lei con persone del suo entourage.

Le frasi attribuite al rapper

Tra le rivelazioni più controverse riportate da Andrew Lownie ci sarebbero anche alcune dichiarazioni attribuite al produttore americano. Un ex dipendente della Bad Boy Records avrebbe raccontato che il rapper si vantava della relazione con Sarah Ferguson usando espressioni particolarmente volgari.Nel libro e nelle ricostruzioni pubblicate dalla stampa britannica compare anche una frase attribuita a Diddy sulle figlie della duchessa, le principesse Beatrice e Eugenie, che avrebbe provocato forte indignazione. Secondo le indiscrezioni, le due principesse avrebbero incontrato il rapper in diverse occasioni insieme alla madre.

Gli incontri tra Europa e Africa

Le fonti citate dal Daily Mail raccontano che Sarah Ferguson e Sean Combs si sarebbero incontrati più volte tra Europa e Africa. Una persona vicina al rapper avrebbe riferito, “Si incontravano in hotel di lusso. Una volta soggiornarono in un albergo a sette stelle che costava oltre 50mila sterline a notte. Non badavano a spese”. Sempre secondo le indiscrezioni, persino il profumo “Unforgivable”, lanciato da Diddy nel 2006, sarebbe stato ispirato ai gusti personali della duchessa e al modo in cui lei apprezzava un uomo che avesse un buon profumo.

Il silenzio di Sarah Ferguson

Sarah Ferguson, secondo quanto riportato dalla stampa britannica, sarebbe stata contattata per un commento sulle presunte rivelazioni, ma al momento non avrebbe rilasciato dichiarazioni ufficiali. Le indiscrezioni stanno alimentando un forte clamore mediatico soprattutto per il momento delicato che continua a vivere la famiglia reale britannica.

Le vicende giudiziarie di P. Diddy

Il nome di Sean Combs è tornato più volte al centro dell’attenzione negli ultimi anni anche per motivi giudiziari. Nel 2025 il rapper è stato giudicato colpevole per due capi legati al trasporto finalizzato alla prostituzione ed è stato condannato a 50 mesi di carcere. Le nuove indiscrezioni sulla presunta relazione con Sarah Ferguson si inseriscono quindi in un contesto già particolarmente controverso.

Il passato turbolento della duchessa

Andrew Lownie sostiene inoltre che una fonte vicina a Palazzo avrebbe commentato la vicenda facendo riferimento alla lunga storia sentimentale della duchessa. “Guardate il suo passato: ogni uomo che ha frequentato o con cui è stata associata aveva una storia controversa. Le piace vivere sul filo”, avrebbe riferito la fonte.

Le difficoltà di Andrea e Sarah

Le rivelazioni arrivano mentre continuano a emergere dettagli sulle difficoltà vissute negli ultimi anni dal principe Andrew e Sarah Ferguson. Secondo quanto riportato dalla stampa britannica, nell’agosto 2025 sarebbero emerse email che dimostrerebbero come il principe Andrea avesse mantenuto contatti con Jeffrey Epstein anche dopo aver dichiarato di aver interrotto ogni rapporto.