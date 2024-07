Le scarpe ispirate a Monaco ’72 e quelle frasi su Gaza: Adidas rimuove Bella Hadid dagli spot

Ascolta ora 00:00 00:00

Dopo le polemiche delle ultime ore, è arrivato il dietrofront di Adidas. Come reso noto dalla celebre azienda di abbigliamento sportivo, Bella Hadid non comparirà più nella campagna pubblicitaria dedicata al lancio delle scarpe da ginnastica dal look retrò chiamate SL72, in ricordo delle Olimpiadi di Monaco di Baviera del 1972. Un evento sportivo tragico, a causa dell’attacco terroristico del commando palestinese Settembre Nero che uccise 11 atleti israeliani e un poliziotto tedesco. La modella statunitense di origini palestinesi negli ultimi mesi non ha lesinato attacchi e critiche a Israele, partecipando a diverse manifestazioni pro-Gaza. Da qui le proteste dello Stato ebraico.

Bella Hadid negli ultimi mesi è stata più volte al centro delle polemiche per i suoi attacchi a Tel Aviv. In particolare, ha scatenato le ire del governo israeliano per aver scandito lo slogan antisemita “Dal fiume al mare, la Palestina sarà libera”. “Siamo consapevoli che sono stati stabiliti collegamenti con eventi storici tragici, anche se del tutto involontari, e ci scusiamo per l’irritazione o il dolore” , l’intervento di un portavoce di Adidas, confermando che la modella “è stata rimossa dalla campagna con effetto immediato” . Come riportato dal Guardian, al suo posto spazio al calciatore francese Jules Koundé, al rapper americano A$AP Nast, alla musicista svizzero-etiope Melissa Bon e all’influencer cinese Sabrina Lan.

Tra i primi a protestare per la scelta di Bella Hadid è stato Ron Prosor, ambasciatore israeliano a Berlino: “Indovina chi è il volto della campagna? Bella Hadid, una modella di origine palestinese che ha l’abitudine di diffondere l’antisemitismo e incitare alla violenza contro israeliani ed ebrei” .

Non è la prima volta che l’azienda tedesca taglia i rapporti con ambassador famosi per le accuse di antisemitismo. Ricordiamo il caso di Kanye West , licenziato nell’ottobre del 2022 per una serie di post antisemiti su Instagram e Twitter. Per il momento Bella Hadid non ha commentato la decisione di Adidas, seguiranno aggiornamenti.