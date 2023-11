Aggredita con un secchio finisce in ospedale: così lo scherzo è diventato un incubo

Non c'è limite a ciò che certi giovani arrivano a fare per ottenere visualizzazioni e like sui social: dagli Stati Uniti arriva l'ennesimo episodio di challenge di pessimo gusto che, in questo caso, ha addirittura coinvolto una persona completamente estranea ai fatti, ossia una giovane donna di 35 anni finita in ospedale dopo essere stata presa di mira da un gruppo di adolescenti.

Cosa è successo

Il fatto, secondo quanto riportato da Abc news, si è verificato in un negozio Target a Tustin, in California, alcuni mesi fa. La vittima, la 35enne Lana Clay-Monaghan, madre di due gemelli di 8 mesi, si era recata in negozio per fare degli acquisti, quando i ragazzi sono entrati in azione, coinvolgendola in una delle loro sfide social.

" Stavo dando un'occhiata ai saponi per comprare quelli migliori per i miei figli, ed è stato allora che è successo ", ha dichiarato Lana. " È stato piuttosto brusco. Qualcosa mi ha coperto la testa ed è stato uno choc immediato ".

La challenge, infatti, consisteva nel calare sulla testa della vittima prescelta un secchio, così da oscurarle la vista. Uno scherzo davvero stupido, ma che evidentemente ha riscosso successo fra i giovani. Purtroppo le condizioni di salute della donna hanno reso rischiosa la situazione. La giovane è riuscita a togliersi il secchio giusto in tempo per vedere i ragazzi che ridevano e la stavano riprendendo con il cellulare. Gli adolescenti sono poi fuggiti, mentre lei ha cominciato a stare male. " Ho iniziato a inciampare e ho provato a dire: 'Aiuto', e poi sono svenuta ", ha raccontato Lana. "Mentre stavo scivolando a terra, l'ultima cosa che ricordo veramente è stata che ridevano e mi filmavano ".

Circa 10 anni fa alla 35enne è stata diagnosticata l'epilessia e, a quanto pare, lo scherzo del secchio è riuscito a provocarle una crisi epilettica, ecco perché è stata male.

Il ricovero in ospedale

Sono stati gli altri clienti del negozio a soccorrerla e a chiamare un'ambulanza. " Quando sono venuti in mio aiuto, stavo ripetutamente sbattendo la testa a terra" , ha ricordati la 35enne. " Una persona gentile mi ha messo un animale di pezza sotto la testa ". Dopo l'arrivo dei soccorsi, la donna è stata trasportata all'ospedale di Tustin, dove i medici hanno riscontrato anche una commozione cerebrale.

Del caso sono state informate le forze dell'ordine locali, che hanno subito pensato alla challenge in voga da alcuni anni fra i giovani, ossia il cosiddetto "scherzo del secchio", che consiste nel calare sulla testa di una vittima ignare un cestino o un secchio e filmare la sua reazione. In questa circostanza, tuttavia, le conseguenze avrebbero potuto essere molto serie.