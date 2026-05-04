Scontro a fuoco vicino alla Casa Bianca: la polizia uccide un uomo

Il Secret Service ha riferito che un individuo è stato colpito da agenti delle forze dell'ordine nei pressi del Washington Monument. Le condizioni della persona e le circostanze relative alla sparatoria, avvenuta nell'area tra la 15esima Strada e Independence Avenue, non sono state immediatamente rese note. Il Secret Service ha invitato la cittadinanza a evitare la zona mentre le squadre di emergenza intervenivano sul posto. La Casa Bianca è stata brevemente posta in lockdown mentre le autorità indagavano sull'incidente.

Non è chiaro se la sparatoria avesse alcun legame con la Casa Bianca o con il presidente Trump. L'episodio si è verificato a una discreta distanza dal complesso della Casa Bianca. Il Washington Monument si trova a sud della Casa Bianca, a poco più di un chilometro e mezzo di distanza. L'incrocio tra Independence Avenue e la 15th Street SW si trova appena qualche isolato più avanti. I giornalisti sono stati immediatamente scortati fuori dal North Lawn della Casa Bianca in seguito agli spari e hanno trovato riparo nella sala stampa.

La tensione è alta nei dintorni della Casa Bianca dopo che, poco più di una settimana fa, durante la cena annuale della White House Correspondents’ Association, un uomo armato di pistola, fucile e diversi coltelli è riuscito a eludere la sicurezza. Al momento della diffusione delle notizie, il presidente Trump si trovava all'interno della Casa Bianca, dove stava tenendo un discorso in occasione di un evento dedicato alle piccole imprese.