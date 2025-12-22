Scontro tra navi, muore una turista italiana. Forse un clamoroso errore di navigazione

Un dramma imprevedibile. Una vacanza finita in tragedia. Una cittadina italiana, Denise Ruggeri, 47 anni, originaria dell'Aquila, è morta nella collisione fra due imbarcazioni da crociera avvenuta ieri sera sul Nilo nella zona di Luxor.

I funzionari del consolato d’Italia si sono messi subito in contatto con il coniuge della cittadina italiana e con i tour operator che hanno seguito gli altri cittadini italiani presenti sulla imbarcazione coinvolta. Lo ha reso noto la Farnesina.

Secondo le prime informazioni apparse sui siti di notizie egiziani, c’è stata una collisione tra due navi a 30 km da Luxor intorno alle 19 locali. Nella nave Royal Beau Rivage, con circa 70-80 connazionali a bordo, è deceduta una cittadina italiana, che era accompagnata dal marito e della quale, al momento di andare in stampa, non erano ancora state rivelate le generalità.

Secondo le prime ricostruzioni, la collisione avrebbe distrutto almeno quattro cabine della nave Royal Beau Rivage, quindi si è trattato di uno scontro di notevoli proporzioni vista l’entità del danno. Sono in corso verifiche sugli altri italiani a bordo. «La Farnesina e l’ambasciata italiana in Egitto seguono da ieri sera la situazione a Luxor. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani è informato a ne segue l'evoluzione », ha confermato su X il ministero degli Affari esteri. Nel frattempo le autorità egiziane hanno avviato indagini tecniche per determinare le responsabilità penali dell'incidente che ha coinvolto le due imbarcazioni. È quanto riporta il sito d'informazione Cairo2 4 citando delle fonti, secondo cui si indaga su un errore di navigazione. L'incidente sarebbe avvenuto durante manovre di attraversamento nei pressi della chiusa di Esna, nella zona di Luxor.

La collisione tra le due navi, secondo le fonti, avrebbe fatto cadere alcuni passeggeri e provocato il ferimento della donna, di circa 50 anni. La turista sarebbe stata trasportata in condizioni critiche in ospedale nella città di Esna, dove sarebbe poi morta nel reparto di terapia intensiva a causa di un'emorragia.

Le autorità hanno ordinato l'intervento del medico legale per accertare la causa del decesso e hanno autorizzato la consegna all'ambasciata italiana al Cairo per le procedure di rimpatrio e sepoltura. La donna era accompagnata dal coniuge. In sostanza si è trattato di un incidente colposo che ha provocato la peggiore delle conseguenze.