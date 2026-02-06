Sfiorato incidente aereo a Bruxelles: piloti stavano decollando dalla pista di rullaggio, cosa è successo

Poteva essere una tragedia, una delle più gravi di questo genere dell’aviazione moderna: un errore incredibile dei piloti del volo SK 2590 della Scandinavian Airlines (Sas) da Bruxelles con destinazione Copenaghen stava per decollare dalla pista di rullaggio.

Cosa è successo

La vicenda risale alle scorse ore, alla sera del 5 febbraio: sebbene il volo fosse stato autorizzato al decollo dalla pista 07R, l'aereo ha erroneamente iniziato la sua rincorsa, al buio su una pista di rullaggio parallela (riportata dai media locali come E1) alle 22:03 circa ora locale. L’aereo, un Airbus A320Neo, ha toccato ben 107 nodi di velocità (quasi 200 km/h) ma giusto in tempo utile i piloti hanno interrotto il decollo fermando il velivolo con una brusca e prolungata fermata.

Dove si è fermato l’aereo

L’aereo è riuscito a fermare la sua corsa solamente su un’area erbosa adiacente la pista e molto vicina all’area di stoccaggio del carburante per aerei dell’aeroporto: una volta fermo lì, non è stato possibile spostarlo in modo autonomo. Anche se la manovra è stata grave causando, di fatto, un incidente, a bordo non si sono registrati feriti né tra i passeggeri e neanche tra i membri dell’equipaggio: tutti sono riusciti a tornare a terra nella massima sicurezza.

Aperta un’indagine

L'aeroporto di Bruxelles è rimasto regolarmente aperto dopo quanto avvenuto nella pista di rullaggio come scrive Aerospace Global News. L'aereo della Scandinavian Airlines è stato successivamente rimorchiato in un luogo idoneo e i passeggeri del volo SK2590 riprotetti su voli alternativi per Copenaghen. Un portavoce ufficiale della compagnia scandinava ha confermato la massima collaborazione con le autorità aeronautiche belghe nell'ambito delle indagini in corso.

Le cause

Le informazioni preliminari spiegano che l'incidente è stato causato da un errore di identificazione durante il rullaggio, con l'aereo che si è allineato su una via di rullaggio invece di trovarsi sulla pista regolarmente assegnata dopo aver ricevuto l'autorizzazione al decollo. Gli esperti di sicurezza aerea sottolineano che i tentativi di decolli dalle vie di rullaggio, sebbene rari, mettono in evidenza la necessità di controlli incrociati rigorosi, di un coordinamento chiaro dell'equipaggio e di una maggiore consapevolezza della situazione. I momenti di maggiori criticità si possono registrare se c’è forte maltempo o di notte e in condizioni di scarsa visibilità.

Secondo il quotidiano che si occupa di aviazione,