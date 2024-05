"Siamo di fronte al rischio più elevato di una guerra nucleare". La "profezia" del premio Nobel

Non usa mezze misure Carlos Umaña, medico e Premio Nobel per la Pace, in un'intervista esclusiva all'agenzia spagnola Efe. Una vita dedicata all'impegno contro le armi nucleari, Umaña è co-presidente di Ippnw, l'International Physicians for the Prevention of Nuclear War - l'Associazione Internazionale dei Medici per la Prevenzione della Guerra Nucleare, che vinse il Premio Nobel per la Pace nel 1985 - e nel direttivo di consulenza di Ican, the International Campaign to Abolish Nuclear Weapons - la Campagna Internazionale per l'Abolizione delle Armi Nucleari, che lo ha vinto nel 2017 - e le sue parole arrivano dritte al punto che sta tenendo ormai banco da mesi nella politica mondiale.

Le sue parole

Da Barcellona dove Umaña si trova per partecipare a due eventi organizzati da associazioni pro-pace, nell'ambito di un incontro dal titolo: “Stigmatizzazione delle armi nucleari per porvi fine” racconta. " Siamo di fronte al rischio più alto della storia di iniziare una guerra nucleare, e la 'stigmatizzazione 'è un passo fondamentale nel cammino verso l'abolizione di queste. Deve però essere guidata da un movimento sociale “forte” che eserciti pressione su chi in questo momento ha la capacità di decidere ".

L'attacco a Putin

L'attivista ha poi usato parole molto forti nei confronti del leader sovietico Vladimir Putin a suo dire in grado di poter arrivare a compiere azioni estreme: " Le armi nucleari non sono fatte per attaccare il personale militare, ma per uccidere i civili, - ha specificato - e Putin ha dimostrato più volte di non preoccuparsi del benessere dei civili e li ha attaccati, come è avvenuto in Cecenia o Siria. Ora è passato ad un altro livello e sta minacciando il mondo di usarle ".

La fine del genere umano

Umaña ha poi specificato che su 12.000 armi nucleari presenti attualmente nel mondo e detenute da nove Paesi, 1800 sono pronte ad essere lanciate. " Questa decisione dipende solo da alcune persone, e per quanto possano essere lucide, potrebbero venire influenzate da questo contesto di massima allerta che stiamo vivendo, questo è il grave pericolo ".

La Russia, gli Stati Uniti, la Cina, la Francia, il Regno Unito, il Pakistan, l'India, Israele e la Corea del Nord sono i Paesi che le detengono e: " Se il 'tabù nucleare' venisse infranto, potrebbe servire da precedente per altri conflitti in cui sono coinvolti paesi che possiedono queste armi e potrebbe portarci a una guerra nucleare su larga scala con una portato molto più grande di quella di Hiroshima - avverte l’attivista - addirittura più di 1000 volte ".

Cosa provocherebbe

Questo evento specifica: " Causerebbe centinaia di milioni di morti all'istante e probabilmente la fine della specie umana. L'impatto si vedrebbe anche sul clima, perché il materiale radioattivo salirebbe nell'atmosfera e vivremo nell'oscurità, provocando un enorme abbassamento delle temperature che significherebbe senza mezzi termini la fine di molte specie nel pianeta ".

Il messaggio positivo