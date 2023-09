Medvedev minaccia la Ue: "Sospendere le relazioni, per loro russi cittadini di serie B"

Sospendere in via temporanea le relazioni diplomatiche con l'Unione europea: è questo l'ultimo affondo uscito dalla bocca di Dmitry Medvedev, ex presidente russo che, dall'inizio della guerra in Ucraina, ha più volte sparato a zero contro i nemici di Mosca. Talvolta anche proponendo soluzioni radicali, come ad esempio paventando l'apocalisse nucleare, attraverso la diffusione di messaggi e dichiarazioni al vetriolo che hanno contribuito ad alzare la tensione internazionale. Medvedev ha adesso messo nel mirino l'Unione europea, accusandone i leader di considerare i russi cittadini di serie B.

Le parole di Medvedev

Medvedev, attualmente vice capo del Consiglio di Sicurezza nazionale, nonché ex delfino di Vladimir Putin, ha proposto di " sospendere temporaneamente le relazioni diplomatiche con l'Unione europea ", puntando il dito contro i suoi leader e accusandoli di considerare tutti i russi " cittadini di seconda classe ".

Il commento di Medvedev, pubblicato sul suo canale Telegram, fa seguito a notizie circolate sui media russi secondo le quali in base alle sanzioni europee già in vigore da tempo, ai cittadini russi che si recano nell'Unione europea non è consentito portare con sé una serie di prodotti, e nemmeno viaggiare a bordo della propria auto se ha una targa russa.

" Hanno detto a tutti i russi, direttamente e senza giri di parole: voi siete cittadini di seconda classe per noi ", ha scritto Medvedev. A suo avviso, le sanzioni europee non sarebbero dirette contro il Cremlino, ma dovrebbero essere " uno schiaffo in faccia ad ogni cittadino russo ".

L'attacco contro i leader Ue

Nel suo intervento, Medvedev si chiede quindi che fare di fronte a questa situazione. " Sicuramente – ha proseguito - non introdurre restrizioni come rappresaglia contro i cittadini europei. Noi non siamo razzisti, a differenza di molti leader di quei Paesi i cui parenti hanno prestato servizio nelle SS ".

Medvedev ha " elogiato " beffardamente i leader dell'Ue, definendoli " capi schietti e onesti di Bruxelles " che " hanno detto a tutti i russi direttamente e senza giri di parole: voi siete persone di seconda classe per noi ". E la decisione dell'Ue chiaramente non è intesa come una giusta punizione per quello che Bruxelles vede come " il regime criminale e aggressivo del Cremlino ". Piuttosto, " questo è uno sputo in faccia a ogni cittadino russo ", ha sottolineato l'alto funzionario russo.

" Sarebbe meglio – ha concluso l'ex vice presidente russo - sospendere semplicemente le relazioni diplomatiche con l'Unione europea e riportare il nostro personale diplomatico a casa ". A quel punto, secondo Medvedev, " gli idioti a Bruxelles se la faranno collettivamente e pesantemente nei pantaloni (e nelle gonne, ovviamente) ", perché " le ambasciate vengono evacuate prima di eventi specifici ".

Ricordiamo che, dallo scorso 24 febbraio ad oggi, l'ex presidente russo ha più volte fatto ricorso allo stesso stratagemma comunicativo: allertare il mondo intero con lo spauracchio nucleare, forse nella speranza che il blocco occidentale, spaventato da queste minacce, smetta di aiutare militarmente l'Ucraina.