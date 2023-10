Se il New York Times assume il reporter palestinese che tifa Hitler

Riassunto dal quotidiano più famoso del mondo nonostante fosse stato sospeso, già nel 2022, per via di alcuni post sui social filo-nazisti, nei quali inneggiava ad Adolf Hitler. È bufera sul New York Times, che ha concesso al regista palestinese Soliman Hijjy di tornare a collaborare con la blasonata testata con grandissimo disappunto della diplomazia israeliana. Nel 2018 Hijjy aveva infatti acclamato il leader nazista nel 2018 in un post su Facebook, quando condivise una fotografia del Führer affermando di essere " in uno stato di armonia come lo era Hitler durante l'Olocausto ". Non solo. Nel 2012, il videomaker palestinese scrisse in un post " quanto sei grande, Hitler " in arabo pubblicando un'immagine photoshoppata dello stesso leader nazista mentre si scattava un selfie. La sua collaborazione con il Nyt venne interrotta dopo le segnalazioni di HonestReporting, l'organizzazione non governativa che monitora i media di tutto il mondo alla ricerca di pregiudizi contro lo Stato d'Israele.

Il ritorno del videomaker filo-nazista

Ora è lo stesso HonestReporting a segnalare l'incredibile ritorno sulle colonne del quotidiano da parte di Soliman Hijjy, ingaggiato come freelance per occuparsi, dalla Striscia di Gaza, della guerra in corso tra Israele e Hamas. Il videomaker palestinese ha pubblicato un articolo intitolato "i n un ospedale nel sud di Gaza, un generatore di corrente diventa un'ancora di salvezza ", parlando di una struttura ospedaliera che si trova a poche centinaia di metri dall'ospedale Al-Ahli. Un portavoce del Times ha difeso la decisione del giornale di riassumere Hijjy. " Abbiamo esaminato i post problematici sui social media di Hijjy quando sono venuti alla luce per la prima volta nel 2022 e abbiamo intrapreso una serie di azioni per assicurarci che comprendesse le nostre preoccupazioni e potesse aderire ai nostri standard se avesse voluto lavorare come freelance per noi in futuro ", ha dichiarato il portavoce della testata. Hijjy, sottolinea il quotidiano, " ha seguito questi passi e ha mantenuto elevati standard giornalistici. Ha svolto un lavoro importante e imparziale con grande rischio personale a Gaza durante questo conflitto ".

Israele contro il quotidiano