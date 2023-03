Sparatoria in una chiesa di Amburgo, morti e feriti: caccia all'uomo

- Notizia in aggiornamento -

Paura in Germania. Ad Amburgo nel corso di una sparatoria almeno sette persone sono state uccise ed altre otto ferite. La polizia della città tedesca ha riferito in un tweet che un'operazione su larga scala è in corso nel quartiere Alsterdorf. Gli spari sarebbero stati esplosi intorno alle ore 21 all'interno di una "sala del regno" dei Testimoni di Geova. Chi ha sparato (potrebbero essere più persone) si è dato poi alla fuga. I cittadini sono stati invitati a non uscire di casa per motivi di sicurezza. Da parte delle forze dell'ordine è caccia all'uomo per individuare i responsabili del grave fatto di sangue.

++ EIL ++ Mehrere Tote und Verletzte nach Schüssen in #Hamburg. https://t.co/WmrzIFq2eJ — Frankfurter Allgemeine (@faznet) March 9, 2023