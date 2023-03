Sparatoria in una scuola Usa: donna uccide sei persone a Nashville

Almeno sette vittime, tre bambini, tre adulti e l'aggressore, oltre ad un numero ancora imprecisato di feriti: è questo il bilancio preliminare dell'ultima sparatoria, l'ennesima, avvenuta negli Stati Uniti. Una donna pesantemente armata è entrata in una scuola materna ed elementare cristiana privata, la Covenant School, a Nashville, nel Tennesse, iniziando a far fuoco sui presenti, prima di essere neutralizzata dalla polizia.

Cosa è successo nella scuola di Nashville

" Stiamo cercando di identificare l'aggressore, una donna probabilmente una teenager ", ha fatto sapere la polizia, sottolineando che l'autrice del folle gesto è rimasta uccisa in uno scontro a fuoco con le forze dell'ordine. " Stiamo analizzando i filmati all'interno della scuola per capire esattamente cosa sia accaduto ", ha quindi aggiunto la polizia, precisando che in un regolare giorno scolastico gli studenti dell'istituto sono 209.

La vicenda è ancora avvolta nella nebbia. Stando alle prime indiscrezioni la ragazza, munita di due fucili d'assalto e almeno una pistola - che è stata recuperata sul posto - sarebbe entrata nella scuola da una porta laterale. Gli agenti sono arrivati sul posto dopo circa 15 minuti dalla prima chiamata di emergenza, e hanno affrontato l'assassina che ha risposto al fuoco prima di essere uccisa.

Un'altra sparatoria

" Tutti gli alunni rimasti sono stati scortati fuori dall'edificio insieme al corpo docente e al personale ", ha detto Kendra Loney dei vigili del fuoco di Nashville. " Eravamo sul posto per aiutarli ad evitare che qualcuno vedesse esattamente cos'altro stava accadendo. Ma siamo sicuri che hanno sentito il caos che circondava la vicenda, quindi abbiamo specialisti di salute mentale e professionisti che sono sul luogo del ricongiungimento sia per gli studenti che per le famiglie ".

Le sparatorie nelle scuole sono comuni in misura allarmante negli Stati Uniti, dove la proliferazione delle armi da fuoco è aumentata negli ultimi anni, anche se le donne che sparano sono estremamente rare.

La Casa Bianca ha definito l'ultima sparatoria scolastica " straziante " e ha esortato i repubblicani ad appoggiare la spinta del presidente Joe Biden per la messa al bando delle armi d'assalto comunemente utilizzate nelle sparatorie di massa negli Stati Uniti.

La portavoce Karine Jean-Pierre ha detto che Biden è stato informato della " notizia straziante di un'altra sparatoria di innocenti " e ha chiesto cosa stessero aspettando i repubblicani per " farsi avanti e agire per approvare il divieto delle armi d'assalto ".

Il killer, le vittime, la scuola

In una conferenza stampa, il portavoce della polizia, Don Aaron, ha confermato che i morti includono tre bambini, tre membri dello staff e l'assassino. Le autorità sono al lavoro per identificare le vittime. La giovane donna, identificata dalla polizia come una 28enne di Nashville, ha sparato diversi colpi mentre avanzava nella scuola, ha precisato Aaron. Non ci sono indicazioni sul movente della sparatoria.

La Covenant School di Nashville è una scuola cristiana privata, per studenti che vanno dalla scuola materna fino alla prima media. È stata fondata come ministero della Covenant Presbyterian Church nel 2001. L'istituto si trova nel ricco quartiere di Green Hills di Nashville, situato a circa 10 miglia a sud-ovest del centro. Green Hills, tra l'altro, ospita anche il famoso Bluebird Café, un luogo amato da musicisti e cantautori.