Spie comuniste e tentativi di omicidi: il partner Usa nell’occhio del ciclone

La politica della Corea del Sud, il principale alleato degli Usa in Asia insieme al Giappone, è ancora plasmata da dinamiche che rimandano alla Guerra Fredda, tra spie comuniste attive all'ombra dei grattacieli di Seoul e tentativi di assassinio ai danni di vari esponenti politici. L'intera vicenda che ha come protagonista Yoon Suk Yeol, con il presidente (messo in stato di accusa) che resta barricato nella sua residenza in attesa dell'arresto, rivela una storia più profonda in merito alle ideologie che alimentano lo scontro istituzionale nella Sud Corea. Come ha scritto il Guardian, in questo Paese il divario tra sinistra e destra non deriva tanto da valori conservatori e progressisti quanto " da atteggiamenti fondamentali nei confronti della Corea del Nord: falchi contro colombe, confronto contro impegno ".

Tutti i guai del partner Usa

Quando Yoon ha dichiarato la legge marziale il 3 dicembre, ha giustificò il tutto spiegando che aveva bisogno di " salvaguardare la Corea del Sud liberale dalle minacce poste dalle forze comuniste della Corea del Nord e di eliminare gli elementi anti Stato ". Secondo Inbok Rhee, politologo presso la Yonsei University, le parole di Yoon riecheggiano il linguaggio dei passati regimi autoritari, ma con un tono ancora più aggressivo. " Sta usando la retorica degli ex dittatori militari, probabilmente nel tentativo di fare appello al suo gruppo di supporto principale ", ha affermato Rhee. " Ma a differenza delle precedenti dichiarazioni di emergenza che si basavano su una qualche nozione di minacce esistenziali, questa volta non c'erano minacce interne o esterne che il paese stava affrontando ", ha aggiunto lo studioso.

Durante la Guerra Fredda, una simile retorica rifletteva minacce e paure genuine. Il raid della Casa Blu del 1968, per esempio, vide i commando nordcoreani tentare di assassinare l'allora presidente Park Chung Hee. E ancora: nel corso degli anni ci furono vari e regolari tentativi di invasione e infiltrazione da parte di agenti del Nord tramite tunnel, barche e sottomarini. Negli anni '80, alcuni elementi dei movimenti studenteschi espressero ammirazione per l'ideologia di autosufficienza della Corea del Nord. Ecco: tutto ciò ha legittimato la rigida legge sulla sicurezza nazionale della Corea del Sud, che criminalizza ancora oggi gli atti di simpatia verso " organizzazioni anti Stato ", un chiaro riferimento alla Corea del Nord.

Una retorica pericolosa

Le ansie che circolano nel mondo dei conservatori vengono sfruttate e amplificate dai canali YouTube di estrema destra. Canali dove affermazioni infondate di frode elettorale si mescolano ad avvertimenti su non meglio specificate interferenze cinesi e infiltrazioni comuniste. Inquadrando l'opposizione interna come una minaccia esistenziale legata alla Corea del Nord, indipendentemente dal fatto che Yoon creda o meno in tali minacce, il leader conservatore ha lasciato intendere che le istituzioni democratiche possono essere un nemico.

Eccola, dunque, la solita retorica da Guerra Fredda che torna ad impossessarsi dell'arena politica della Sud Corea. Nel frattempo Yoon non parteciperà alla prima udienza ufficiale del suo processo di impeachment, prevista per martedì 14 gennaio, a causa di problemi di sicurezza.

" Mentre sono in corso tentativi di eseguire un mandato di arresto illegale e invalido, ci sono preoccupazioni per la sicurezza personale e per un possibile incidente " del capo dello Stato, ha affermato il legale dello stesso presidente in stato d'accusa, Yoon Kab

Affinchè il presidente possa comparire al processo, è necessario risolvere la questione della sicurezza personale

. "", ha aggiunto. La crisi politica della Corea del Sud è insomma sempre più preoccupante.