"Sto facendo sport": Kadyrov "riappare" in un video misterioso

Ramzan Kadyrov ha pubblicato un video per smentire le voci relative alle sue gravissime condizioni di salute. Il leader ceceno ha postato una clip sul proprio account Telegram dove lo si vede impegnato a fare una passeggiata. Accanto al breve filmato, un messaggio emblematico: " Consiglio vivamente a chi non riesce a distinguere la verità dalle bugie su Internet di fare una passeggiata fuori e mettere ordine nei propri pensier i". Nei giorni scorsi da Kiev erano rimbalzate voci di un Kadyrov malato, in coma, quasi in fin di vita. Il diretto interessato ha così voluto stroncare le indiscrezioni sul suo conto ma, nonostante la comparsa del video, l'intera vicenda è ancora avvolta nell'ombra.

Il video di Kadyrov

Innanzitutto poco o niente sappiamo del video di Kadyrov, rilanciato nelle ultime ore dall'account del leader ceceno. Non è chiaro, ad esempio, né dove sia stato girato né quando. Già, perché la clip potrebbe anche riferirsi a molto tempo fa. In ogni caso, nel filmato si vede l'alleato di Vladimir Putin camminare sotto la pioggia in un luogo imprecisato e consigliare – si legge nel messaggio annesso - " a tutti coloro che non sanno distinguere la verità dalle bugie " di fare una passeggiata all'aria aperta perché " la pioggia dà forza ". Nella sequenza di immagini Kadyrov dice " faccio sport " e altro ancora, parole che tuttavia non si capiscono dato che il protagonista della scena parla con tono basso e biascicato.

Il video in questione è emerso dopo che Andriy Yusov, portavoce dell'intelligence militare ucraina, aveva dichiarato che Kadyrov era malato da molto tempo, afflitto da problemi di salute sistemici. Non solo: il leader ceceno si sarebbe trovato in condizioni molto gravi, aveva proseguito Yusov. " Possiamo confermare che (Kadyrov) ha avuto un aggravamento ed è in condizioni critiche da alcuni giorni " spiegava lo stesso Yusov a Ukrinform. " Le sue cattive condizioni di salute non sono dovute ad un infortunio. Altri dettagli richiedono ulteriori chiarimenti. È malato da molto tempo e parliamo di problemi di salute sistemici ”, ribadiva ancora l'alto funzionario ucraino.

La salute del leader ceceno

Un anno fa l'ex vice primo ministro ceceno, Akhmad Zakayev, aveva dichiarato al quotidiano tedesco Bild che l'alleato del Cremlino soffriva di una grave malattia ai reni. Kadyrov in persona ha più volte cercato di raffreddare le voci sulla sua cattiva salute. Lo scorso marzo avrebbe confessato ai suoi più stretti confidenti di non essere malato ma solo insolitamente gonfio.

I rapporti fin qui pubblicato hanno presentato informazioni contrastanti sulla salute di Kadyrov. " Alcuni dicono che sia già morto, altri che sia in condizioni critiche e sia caduto in coma a causa di una grave insufficienza renale o che sia stato avvelenato ", ha scritto su X Anton Gerashchenko, consigliere del ministero degli Interni ucraino.

Alcuni canali Telegram hanno riferito che Kadyrov sarebbe morto durante il fine settimana, ma non ci sono prove per dimostrare tale tesi. Anche un quotidiano ucraino ha riferito che il leader ceceno sarebbe morto, per la precisione sabato sera, ora di Mosca, senza però fornire informazioni confermate. La risposta di Kadyrov a queste voci sta tutta nella pubblicazione di un video misterioso.