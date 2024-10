Quattro mogli, due fidanzate 10 figli: la strana storia del "dio del matrimonio" in Giappone

Ascolta ora 00:00 00:00

Si chiama Ryuta Watanbe, ha 36 anni, quattro mogli e due fidanzate. Il suo obiettivo? Diventare padre di 54 figli e diventare il "Dio del matrimonio". Questa bizzarra storia viene dal Giappone, dove il signor Ryuta, residente nella prefettura settentrionale dell’Hokkaido, è ormai diventato un curioso caso anche al di fuori del suo Paese. L’uomo ha dichiarato ai giornali di non lavorare da 10 anni e di vivere esclusivamente con gli stipendi delle donne, riconosciute come partner in un rapporto simile al matrimonio ma senza alcuna registrazione formale. La loro, in sostanza, è una specie di " convivenza a lungo termine con responsabilità condivise ".

Il "Dio del matrimonio"

Secondo quanto riportato dal quotidiano giapponese Shueisha Online, Watanbe è già padre di 10 figli e vive con due di loro e tre delle sue quattro mogli. L’uomo interpreterebbe il ruolo di perfetto casalingo: svolgerebbe i lavori domestici e si prenderebbe cura dei bambini. E le spese domestiche? Per il South China Morning Post ammonterebbero a circa 914.000 yen (6.000 dollari) al mese, e sarebbero equamente suddivise tra le citate quattro mogli (e non le due fidanzate).

Non è finita qui, perché per complicare ulteriormente il quadro Watanabe ha spiegato di essere in realtà separato con una delle quattro mogli, che ha 24 anni, e di aver incontrato due fidanzate tramite piattaforme di social media. Sei anni fa, Watanabe era depresso e viveva di assistenza sociale. Era stato appena lasciato dalla sua ragazza. Questo episodio lo avrebbe spinto a frequentare diverse donne tramite app di incontri. All'inizio di quest'anno, nel programma televisivo nipponico Abema Prime, Watanabe è stato chiaro: " Adoro le donne. Finché ci ameremo allo stesso modo, non ci saranno problemi ".

La storia del giapponese Ryuta Watanbe

Watanabe ha spiegato che ciascuna delle sue mogli ha la sua stanza e che lui, ogni notte, dorme a turno con mogli diverse. Per quanto riguarda la via privata, il 36enne ha rivelato di far sesso più di 28 volte a settimana e che le donne non sono mai gelose. Al contrario, andrebbero d’accordo come amiche. L’uomo punta a battere il record del maggior numero di figli mai concepiti in Giappone e diventare il Dio del matrimonio. Il record sarebbe adesso detenuto da tale Tokugawa Ienari, uno shogun morto nel 1841, che ebbe circa 53 figli da 27 concubine durante il suo regno nel periodo Edo.



"V oglio avere 54 figli così il mio nome passerà alla storia. Sto ancora cercando nuove mogli ", ha dichiarato Watanbe. In ogni caso, la poligamia è illegale in Giappone, il che significa che Mr. Ryuta non può legalmente sposare più donne contemporaneamente. La storia di questa particolare famiglia ha attirato l’attenzione, anche perché l’uomo ha un canale YouTube denominato "Reiwa no Tora Channel", dove condivide la sua vita.

Il signor Ryuta, intanto, continua a incontrare nuove donne tramite i social media e attualmente ha due fidanzate oltre alle sue quattro partner principali. "", continua a ripetere con orgoglio.