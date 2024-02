Gli studi a Stanford e le battaglie del padre: chi è Dasha Navalnya, figlia di Aleksei Navalny

Aleksei Navalny è morto dopo anni di prigionia per il solo fatto di essere un dissidente di Vladimir Putin. A Kazan e Mosca si registrano sporadiche e timide proteste per il decesso malgrado l'apparato repressivo di cui oramai dispone il regime. A Mosca è stata arrestata una giovane donna, Kristina Ilyina, che protestava da sola con in mano il cartello: " Oggi Aleksei Navalny è morto ". Nato nel 1976 a Butyn', nel 2000 ha sposato Julija Naval'naja e nel 2001 è nata Dasha Navalnaya, la loro figlia. Oggi, la 23enne che vive in America e studia all'università di Stanford, porta avanti le battaglie del padre.

Nel suo profilo non ha ancora dato informazioni sulla morte del padre, che per altro non è stata ancora confermata nemmeno dal suo avvocato. L'ultimo post della ragazza risale a dicembre, quando Dasha è stata ospite di Anderson Cooper, uno dei giornalisti più influenti della Cnn, per parlare di suo padre. " Non so niente di papà da giorni. Sappiamo che è svenuto nella sua cella e che lo hanno attaccato a una flebo, ma chissà che cosa c’era dentro, anche solo acqua. Putin ha appena dichiarato di ricandidarsi alle elezioni e probabilmente vuole silenziare mio padre che appena può si scaglia contro di lui e la sua guerra in Ucraina ", aveva dichiarato la ragazza. Parole che, alla luce delle notizie che arrivano oggi, appaiono quasi profetiche.

La vita di Dasha Navalnaya in America si svolge in un regime controllato, tuttavia la sua vita lontana dalla Russia è l'unica possibile per evitare di finire in carcere come suo padre, che ha trascorso la maggior parte della sua esistenza degli ultimi 20 anni nelle prigioni e nelle colonie russe del nord. La ragazza ha lasciato da tempo la sua madrepatria ma non ha mai smesso di alimentare il rapporto con la sua famiglia, come dimostrano i tanti post che pubblica nel suo profilo social. In tante foto e in tanti video è ritratta con i suoi genitori, che ringrazia per averla cresciuta con ideali specifici e senza paura di esternare il suo pensiero. Considera suo padre il suo più grande eroe e non ha mai smesso di sostenerlo nella sua battaglia per la libertà.