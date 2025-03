Germania, auto contro la folla a Mannheim: almeno due morti e 25 feriti

Ascolta ora 00:00 00:00

Operazione di polizia su larga a scala a Mannheim, in Germania, dove un suv è piombato a velocità sostenuta sulla folla, causando numerosi feriti. È l'ennesimo attacco di questo tipo in 20 giorni in Germania. Ci sarebbero almeno due morti e 25 feriti, di cui 15 in modo grave. In alcune immagini che provengono dal luogo dell'attacco si vedono anche arti mozzati sul marciapiede. A riportare la notizia è il quotidiano Bild, secondo il quale il conducente dell'auto è stato arrestato. Al momento non ci sono conferme che si tratti di un attacco terroristico ma le modalità sono pressoché identiche a quanto accaduto solo pochi giorni fa a Monaco di Baviera, dove una bambina e la sua mamma sono stati uccisi da un afghano che ha rivendicato l'attentato. Per altro, da settimane, la propaganda islamica in Germania ha invitato i seguaci di Maometto a colpire durante il carnevale.

Da giovedì nella città del Baden-Württemberg è in corso il mercatino del Carnevale, festa particolarmente sentita in Germania, che oggi ha il suo culmine con il "lunedì delle rose" e si sarebbe dovuta concludere domani con il "carnevale di strada". La polizia si tiene ancora aperta l'ipotesi dell'incidente in attesa che vengano effettuati ulteriori controlli e verifiche. Il tutto si è svolto nei pressi della Torre dell'Acqua, un monumento cittadino in pieno centro a Mannheim, dove l'auto è piombata nella zona pedonale direttamente dalla Galeria Kaufhof, catena di gallerie commerciali presenti in tutta la Germania.

Lo schianto è avvenuto su Paradeplatz, con un "rumore assordante". Non si ha ancora una stima dei feriti ma l'unità di terapia intensiva della città ha dichiarato lo stato di emergenza grave. Tutti gli ospedali della zona sono stati messi in allarme. La polizia ha chiesto al momento alla popolazione di Mannheim di evitare il centro cittadino e i grandi spazi. È probabile che la polizia tema che possa esserci un secondo sospetto ancora libero o che, comunque, tutte le zone non siano state adeguatamente bonificate e messe in sicurezza. Tutti quelli che si trovavano sulla piazza principale si sono rifugiati all'interno dei negozi e vengono interrogati dalla polizia come testimoni.

Tutti i ponti sul Reno e su Neckar sono stati bloccati e il dispiegamento di forze è enorme a Mennheim: gli elicotteri stanno sorvolando le città e sulle strade ci sono gli agenti in tenuta antisommossa armati di mitra per ogni eventuale pericolo.

Anche il 24 febbraio 2020, a Volkmarsen , un'auto è piombata sulla folla durante i festeggiamenti di Carnevale. A maggio, nella piazza centrale di Mannheim, poco distante da dove oggi l'auto si è schiantata sulla folla, un uomo ha accoltellato un poliziotto, uccidendolo.