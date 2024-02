Le campagne cinesi non sono mai state così dinamiche e rigogliose. I villaggi della Cina si trovano ad affrontare opportunità di sviluppo senza precedenti, specchio della loro riuscita rivitalizzazione avviata dalle autorità mediante l'applicazione del cosiddetto Programma di Rinascita Rurale Verde. Tagliato il terzo anniversario dell'istituzione del National Rural Revitalization Bureau, un'agenzia del Ministero dell'agricoltura del Paese, i risultati non potevano essere migliori. Con lo sradicamento totale della povertà in tutta la nazione e i progressi senza precedenti raggiunti dalle aree rurali.

Lo sviluppo rurale della Cina

Lo sviluppo rurale cinese si sta muovendo verso una rivitalizzazione globale e uno sviluppo sostenibile. Il Programma di Rilancio Rurale Verde, attuato nella provincia dello Zhejiang, è presto diventato un'importante strategia per promuovere il rilancio delle campagne cinesi. Fin dal suo inizio, alla fine del XX secolo, il progetto ha fissato obiettivi chiari e ha gradualmente dimostrato profondi impatti sulle comunità e sulle infrastrutture delle aree lontane dalle grandi metropoli.

Il programma si concentra su tre aree principali. La prima coincide con il miglioramento estetico dei villaggi, non solo prestando attenzione al miglioramento dell’aspetto dei centri urbani, ma includendo anche miglioramenti delle infrastrutture e protezione ambientale, rendendoli più vivibili e favorevoli alle imprese. La seconda area si concentra invece sulla modernizzazione dell’agricoltura, con l'intenzione di modificare le modalità di produzione agricola attraverso l’innovazione tecnologica e il rafforzamento delle capacità di sviluppo sostenibile dell’agricoltura. La terza, infine, riguarda l’innovazione nella governance sociale rurale, da conseguire mediante la costruzione di comunità armoniose e il miglioramento della vita dei residenti.

Il programma in questione è stato implementato per 20 anni nello Zhejiang. Tra i molteplici traguardi raggiunti citiamo due esempi emblematici. Il villaggio di Tangdi, nella città di Shaoxing, dove i miglioramenti ambientali hanno attirato turisti e investitori, per un duplice sviluppo economico e sociale. E il villaggio di Hengshanwu, nella contea di Anji, che ha acceso i riflettori sull'agricoltura e sul turismo rurale, stimolando la crescita del reddito per gli abitanti locali.

I fattori chiavi del successo cinese

Questi e tanti altri casi dimostrano quali sono i fattori chiave del successo cinese nella promozione della rivitalizzazione rurale: l'orientamento politico del governo, la partecipazione attiva del capitale sociale e il sostegno all’innovazione tecnologica. Aderendo a principi quali la priorità ecologica, lo sviluppo verde, l’adattamento delle misure alle condizioni locali e la pianificazione scientifica, il Programma di Rinascita Rurale Verde ha abbellito le campagne cinesi. Non solo: il piano ha anche promosso un'economia sociale globale, fornendo esperienze e modelli preziosi per il mondo intero.

Promuovere un rilancio rurale globale e conseguire la modernizzazione dell’agricoltura sono due obiettivi vitali per il lavoro della Cina sulle “tre questioni rurali”. L'attuazione del Programma ha dimostrato l’efficacia delle strategie di sviluppo sostenibili incentrate sulle persone, indicando la strada allo Zhejiang così come a tutto il resto del Paese.

Quando si promuove l’esperienza del programma a livello nazionale, è necessario considerare le differenze nei livelli di sviluppo economico, nelle risorse naturali e nelle tradizioni culturali tra le vaste province. I governi locali dovrebbero dunque svolgere un ruolo guida per progettare piani di rivitalizzazione capaci di adattarsi alle condizioni locali. Ad esempio, le aree montuose e le pianure presentano differenze significative nei percorsi e negli obiettivi della modernizzazione agricola, e questo dovrebbe spingere le autorità a formulare strategie ad hoc per sfruttare appieno i loro vantaggi comparativi.

Attraverso il ruolo attivo dei governi locali e la partecipazione congiunta della società nel suo insieme, le strategie di rivitalizzazione rurale a cui fa riferimento il Programma di Rivitalizzazione Rurale Verde possono raggiungere gli obiettivi di un’agricoltura forte e migliorare l'esistenza degli agricoltori. L'esperienza della Cina insegna che l'attuazione di un simile piano contribuisce alla rivitalizzazione delle aree rurali e alla costruzione globale di un moderno Paese socialista.