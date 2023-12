Tempesta di vento violentissima, l’aereo ruota: il video choc

È molto raro quanto accaduto all'aeroporto "Jorge Newbery" di Buenos Aires con una forte ondata di maltempo che ha sferzato la città e lo scalo aeroportuale: alcuni video amatoriali mostrano, incredibilmente, un aereo di linea di Aerolineas Argentinas, un Boeing 737-700 che viene letteralmente spostato dalle raffiche di vento che hanno toccato anche i 150 chilometri orari con una rotazione su se stesso travolgendo ciò che ha incontrato e spostandosi di quasi una ventina di metri in totale.

Il video sui social

Come si può osservare sul video girato dal giornalista Andrews Abreu e pubblicato sul proprio account X, la forza del vento è così forte che improvvisamente l'aereo si muove travolgendo con l'ala sinistra la scaletta passeggeri che dopo pochi secondi viene sbattuta per terra. La sequenza dura pochi secondi, quanto basta per scatenare molta paura e le raffiche di vento che fanno sollevare da terra numerosi detriti provocati anche dall'anomala rotazione dell'aereo che sostava sull'area di parcheggio. Il volo previsto con quel vettore verso l'Aeroporto Internazionale "Francisco Gabrielli" di Mendoza è stato cancellato per le opportune verifiche e gli eventuali danni che avesse subito l'aeromobile ma la compagnia argentina non ha rilasciato alcuna nota in merito.

#URGENTE Momento en que un Boeing 737 de Aerolíneas Argentinas es arrastrado por los fuertes vientos en el Aeroparque #CABA pic.twitter.com/Pho8P9guno — Andrews Abreu (@AndrewsAbreu) December 17, 2023

Come riportano i media locali, l'aereo immatricolato LV-CAD era atterrato nello scalo di Buenos Aires dopo un volo proveniente da Santiago del Estero alle 18 ora locale di sabato notte. Il Boeing 737 in questione ha 17 anni di vita e una capacità totale di 128 passeggeri a bordo con otto posti in Club Economy e 120 posti in classe economica. L'aereo monta due motori "CFM International CFM56-7B22" e ha effettuato il suo primo volo il 13 ottobre 2006.

Comunque sia, è incredibile pensare che la sola forza del vento sia riuscita a spostare quasi 30mila chilogrammi di un aereomobile in quel momento senza passeggeri (fortunatamente) al suo interno. Sulla vicenda, la compagnia aerea non ha rilasciato dichiarazioni ma ha fatto sapere che sono stati cancellati un centinaio di voli a causa del maltempo, lo stesso che ha colpito mortalmente la città di Bahia Blanca dove tredici persone sono morte schiacciate dal crollo di un tetto del palazzetto dello sport cittadino.

Quanto accaduto in Argentina non è l'unico precedente di un aeromobile fermo che subisce la violenza del maltempo: nel settembre 2021, un Azul ATR-72 è stato sollevato da venti estremi mentre era parcheggiato all'aeroporto regionale di Maringá (Brasile) ed è stato danneggiato: incidente simile anche all'aeroporto di Ajaccio, in Corsica, nell'agosto 2022 quando un forte temporale ha danneggiato un Volotea Airbus A319.