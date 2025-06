Terremoto in Giappone, panico per la profezia sul mega sisma

Ascolta ora 00:00 00:00

In Giappone si sono verificati alcuni terremoti moderati al largo della costa dell'Hokkaido. L'evento ha riacceso nell'opinione pubblica le preoccupazioni – a dire il vero mai sopite - relative al rischio di un imminente evento sismico catastrofico all'interno del Paese. Certo, scienziati ed esperti ripetono che le scosse avvenute non sono necessariamente il segnale di un disastro in arrivo. Le autorità non vogliono tuttavia correre rischi, e stanno quindi istruendo i residenti a prendere adeguate precauzioni nel caso in cui nuove attività sismiche dovessero anticipare il mega terremoto a lungo temuto. Lo stesso, per intenderci, profetizzato da fantomatici sensitivi e annunciato – per il luglio 2025 – anche da un fumetto...

Il Giappone e la paura del terremoto

Lo scorso lunedì, alle ore 4:08, un terremoto di magnitudo 4.7 ha colpito la costa sud-orientale della prefettura dell'Hokkaido, seguendo una scossa di magnitudo 6.3 localizzata nelle vicinanze. In poco più di sei ore, dalle 17:37 di sabato, si erano verificate non meno di cinque scosse di magnitudo compresa tra 4.3 e 6.1 nella stessa area. Il giorno precedente, un terremoto di magnitudo 5.4 si era verificata un po' più a nord, ma comunque vicino alla Fossa di Chishima. Parallela alla costa giapponese, questa faglia di 2.200 chilometri è il punto in cui la placca tettonica del Pacifico si subduce sotto la placca nordamericana, causando un'intensa attività sismica.

L'Agenzia Meteorologica Giapponese (JMA) ha spiegato che nessuno dei terremoti è stato abbastanza violento da innescare ulteriore attività sismica e che sono stati trattati come eventi isolati. "Ci sono stati diversi terremoti di magnitudo 5 e 6 in un breve periodo di tempo, ma questo tipo di evento si è verificato anche in passato, quindi non posso dire che sia un forte segnale di una maggiore attività del precursore di un terremoto gigante ", ha affermato Fumiaki Tomita, professore associato presso il centro di ricerca per la previsione di terremoti ed eruzioni vulcaniche dell'Università di Tohoku. " Non dovremmo preoccuparci eccessivamente di questa attività, ma dobbiamo monitorare molto attentamente e costantemente questo tipo di attività sismica ", ha aggiunto l'esperto al South China Morning Post.

Tokyo trattiene il fiato

Tomita ha sottolineato che prevedere un terremoto è praticamente impossibile. " Tuttavia, il rischio di un megaterremoto rimane e potrebbe verificarsi in qualsiasi momento. Le persone devono essere consapevoli dei pericoli di terremoti e tsunami ed essere pronte a evacuare in ogni momento ", ha però aggiunto il professore. Anche perché uno studio pubblicato a marzo sulla Fossa di Chishima ha scoperto che l'accumulo di stress tra le due placche tettoniche nell'area potrebbe innescare un terremoto catastrofico di magnitudo 9. La JMA, non a caso, ha prodotto un opuscolo per le persone che vivono a Hokkaido e nel nord-est del Giappone, ovvero quelle che sarebbero le più gravemente colpite da un terremoto che potrebbe generare uno tsunami alto fino a 30 metri.

L'Agenzia ha avvisato i residenti delle aree a rischio tsunami di essere pronti a evacuare immediatamente verso zone più elevate, esortando tutti a seguire le istruzioni dei servizi di emergenza e a preparare forniture essenziali come cibo, acqua e kit di pronto soccorso. In un contesto del genere, tuttavia, la prospettiva che un terremoto senza precedenti possa verificarsi a luglio sta spaventando anche i più coraggiosi. In particolare, la paura di un " grande evento " è stata amplificata sia dagli indovini che da social media.

Il fumetto "The Future I Saw", per esempio, annunciava nelle sue pagine che un grave disastro che si sarebbe verificato in Giappone nel marzo 2011 (così sarebbe accaduto).

Nella sua "versione completa", pubblicata nel 2021, lo stesso manga prevedeva che il prossimo grande terremoto si sarebbe verificato nel luglio 2025. Altri sensitivi e presunti oracoli hanno a loro volta cavalcato l'onda del mega terremoto...