Usa, TikTok oscurato. Il messaggio agli utenti: "Per fortuna arriva Trump"

Nella notte TikTok è stato oscurato negli Stati Uniti. Gli utenti della popolare applicazione non hanno potuto effettuare l'accesso sui loro profili del social, proprio poche ore prima dell'entrata in vigore di un divieto federale sul servizio. L'app è stata rimossa dai più importanti store, a partire da quelli gestiti da Apple e Google; il sito web ha fatto sapere che la piattaforma non è più disponibile. Gli utenti hanno cercato di aprire l'app, ma al posto della solita interfaccia hanno trovato un messaggio pop-up che impedisce di scorrere i video.

" Negli Stati Uniti è stata promulgata una legge che vieta TikTok. Purtroppo questo significa che per il momento non potete usare TikTok ", si legge nella comunicazione diffusa. In cui però si esprime ottimismo per l'imminente insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca, dopo aver vinto le elezioni presidenziali contro Kamala Harris: " Siamo fortunati che il presidente Trump abbia indicato che lavorerà con noi per trovare una soluzione per ripristinare TikTok una volta entrato in carica ".

In effetti il repubblicano in questi giorni ha usato parole chiarissime, assicurando che farà di tutto per provare a "salvare" la piattaforma. Di recente è stata paventata l'ipotesi di un rinvio del divieto di 90 giorni, utilizzando la clausola della legge che gli consente di rinviare per 3 mesi la sua applicazione, ma una decisione definitiva non è stata ancora presa.

Se tutto ciò dovesse essere confermato, la scelta potrebbe essere annunciata domani in occasione del giuramento come presidente. Ma il confronto tra le parti si preannuncia comunque complicato: l'azienda non sembra essere disposta a vendere e la strada del negoziato potrebbe essere piena di ostacoli.