Un topo vivo nel pasto di una passeggera: dirottato volo Oslo-Malaga

Di solito i dirottamenti verso altri aeroporti avvengono in condizioni di maltempo a destinazione ma anche per numerose altre emergenze legate a malori improvvisi dei passeggeri o problemi tecnici: stavolta, però, un caso più unico che raro ma a lieto fine ha causato l'atterraggio d'emergenza a Copenaghen di un volo della Scandinavian Airlines (Sas) inizialmente diretto da Oslo a Malaga. Un topo, vivo, è saltato fuori dal pasto di una passeggera creando non poco stupore e scompiglio tra i passeggeri a bordo.

"Evento estreamente raro"

Per la sicurezza collettiva, quindi, il personale di bordo ha optato per lo scalo danese visto che il "passeggero clandestino" rappresentava sicuramente un rischio. A spiegare l'accaduto ci ha pensato un portavoce della Sas che alla Bbc ha dichiarato che si tratta di un evento che " accade estremamente di rado ". L'ipotesi più accreditata per il topo a bordo è che, rispetto alle procedure previste, sarebbe avvenuto uno scambio di aerei per un'ispezione che, evidentemente, non ha fornito il giusto timing per controllare tutto per il meglio. " Le compagnie impongono severe restrizioni per quanto riguarda la presenza di roditori a bordo degli aerei, per evitare il rischio che gli animali rosicchino i cavi elettrici" , ha aggiunto il portavoce.

La reazione dei passeggeri

Contrariamente a quanto si possa immaginare, i passeggeri non sono rimasti così sconvolti dal topo che è saltato fuori dal cibo ma piuttosto erano divertiti: su Facebook il passeggero Jarle Borrestad ha postato una foto accanto a due signore nella fila in cui era seduto, la stessa da dove è saltato fuori il roditore. " Che voi ci crediate o no, una signora accanto a me qui al Sas Plus ha aperto il cibo ed è saltato fuori un topo. Ora siamo tornati indietro e atterrati a Copenaghen ", ha scritto, con tante emoji sorridenti e increduli. Sempre Borrestad ha raccontato all'emittente britannica che la situazione a bordo era piuttosto calma e che le persone " non erano affatto stressate ".

" Ho parlato con l'assistente di volo che lavora qui e mi ha detto che nei suoi 40 anni come assistente di volo non aveva mai sperimentato niente del

genere", ha aggiunto. Una volta atterrati a Copenaghen, poco tempo dopo tutti i passeggeri sono stati riprogrammati su un altro volo per Malaga e arrivati sani e salvi a destinazione. E questa volta senza topi a bordo.