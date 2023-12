Quei voli sospetti, poi la soffiata anonima: il mistero dell'Airbus bloccato dai francesi

È ancora avvolta dal mistero la vicenda di un Airbus A340, di proprietà di una compagnia charter romena, fermato dalla polizia francese il 21 dicembre mentre stava facendo scalo per rifornimento nell'aeroporto di Vatry, a est di Parigi. Il quadrimotore era decollato dal Fujairah International Airport degli Emirati Arabi Uniti ed era diretto a Managua, la capitale del Nicaragua. Il sospetto delle autorità d’Oltralpe è che il velivolo sia coinvolto in una rete di traffico di esseri umani.

La polizia transalpina ha deciso di fermare l’aereo dopo aver ricevuto una telefonata anonima. Decine di agenti hanno circondato l’Airbus, fermo nello scalo chiuso per alcune ore. A bordo, oltre al personale di volo, vi erano 303 “indiani”. Gli investigatori hanno iniziato ad interrogare tutti i presenti e due di loro sono attualmente in custodia in attesa di ulteriori accertamenti. La compagnia proprietaria del quadrimotore, Legend Airlines, hanno respinto qualsiasi accusa di traffico illecito. L’avvocato Liliana Bakayoko, ha dichiarato all’emittente francese Bmf Tv che la società “ ha verificato la conformità dei documenti presentati dal cliente 48 ore prima del volo ” e che setta a chi noleggia il velivolo “ dimostrare che queste persone hanno il diritto di andare in Nicaragua e che hanno passaporti validi ”, poiché non è compito di Legend Airlines “ controllare i precedenti penali delle persone trasportate ”. Scavando più a fondo nel background della compagnia, però, sono emerse informazioni interessanti.

Come riportato dal Corriere della Sera, la società è stata fondata nel 2020 e ha ottenuto il certificato di operatore aereo del Paese europeo nel settembre del 2021. Stando ai documenti, i proprietari sono Ramin Youresh e Timor Shah Shahab, entrambi direttori della compagnia aerea privata afgana Kam Air. Il primo possiede il 55% delle azioni e ha anche il passaporto olandese, il che consente di soddisfare il requisito dell’Unione sulla proprietà che deve essere per almeno il 51% in mano ad un cittadino comunitario.

La flotta di Legend Airlines è composta da quattro velivoli, tra cui due Airbus A340 immatricolati come “Yr-Lrc” e “Yr-Lre”. Durante il mese di dicembre, essi hanno effettuato ben sei viaggi, tutti iniziati all’aeroporto Fujairah e diretti in Nicaragua, con uno scalo in Francia. Il primo ha compiuto due viaggi, il 16 e il 20 dicembre, facendo tappa al Parigi-Charles de Gaulle. Il secondo, invece, ha volato il 9, l’11, il 15, il 17 e il 21, fermandosi a Vatry. Un’agenda decisamente piena per la piccola compagnia, un elemento che ha attirato l’attenzione degli investigatori. Il secondo dettaglio che ha insospettito le autorità francesi è il fatto che nell’aeroporto emiratino, punto di partenza comune per i due airbus, vi sono solo voli diretti verso la capitale dell’Oman. Si stima che almeno 1500 persone siano state trasporta fino ad ora dalla società romena, ma non vi è modo al momento di verificare la loro nazionalità. Sarà necessario attendere i risultati delle indagini delle autorità d’Oltralpe per far luce su questo mistero tra Medio Oriente e America Centrale.