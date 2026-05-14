Tragedia alle Maldive: i costi dell’escursione e perché l’atollo di Vaavu è così amato dai turisti

La tragedia accaduta a cinque italiani che sono morti durante un’escursione subacquea in uno dei posti marini più belli al mondo, l’arcipelago delle Maldive, pone una serie di interrogativi su come sia stato possibile ma soprattutto i rischi di quando si scende in grotte fino a 50 metri di profondità.

I costi dell’escursione

Secondo i più importanti canali web di prenotazione, i costi per un safari boat nell’atollo di Vaavu può costare da un minimo di 162 euro al giorno fino a 400 euro: tutto dipende dal tipo di imbarcazione. Proprio la Duke of York, l’imbarcazione che ospitava i cinque italiani poi morti in profondità, adesso ha un costo di 246 al giorno: si tratta di un lussuoso liveboard che offre immersioni considerate spettacolari con pranzi o cene a bordo e il pernottamento nelle sue cabine.

Perché l’atollo di Vaavu è così amato

L'Atollo di Vaavu (o Felidhoo), poco popolato e incontaminato, è perfetto per chi ama fare snorkeling tra squali nutrice e razze ma anche relax su banchi di sabbia deserti e visita alle isole locali come Fulidhoo e Thinadhoo. Le attività principali includono la crociera al tramonto, la pesca d'altura e l'incontro con la vita marina.

Sono molto famose le "grotte di Alimathà": si tratta di grandi anfratti corallini dove sono presenti tunnel e passaggi naturali specialmente nei siti di immersione dell'atollo. Il più famoso è “Fotteyo Kandu”, un sito di immersione in corrente ad alta energia, rinomato a livello mondiale e spesso considerato uno dei migliori della Maldive. Conosciuto per le sue forti correnti e la spettacolare topografia sottomarina caratterizzata da grotte e coralli molli, è un luogo privilegiato per avvistare squali, razze e pesci pelagici.

Tra le caratteristiche dell’immersione, il sito presenta uno stretto canale con grotte, sporgenze e vivaci coralli molli situati tra i 25 e i 40 metri di profondità.

Per quanto riguarda il livello di difficoltà, è una tipologia di escursione riservata esclusivamente a subacquei esperti a causa della presenza di correnti potenzialmente forti e intense.

Il diario di una viaggiatrice

Sul web è possibile leggere l’esperienza di una viaggiatrice italiana che in passato è stata a bordo della Duke of York e ricorda piacevolmente l’esperienza che prevedeva ben tre immersioni subacquee al giorno.